Sénégal: Cinéma - «Musique sama werouway» et «Timis» choisis pour représenter le Sénégal au Clap Ivoire 2023

Deux courts métrages sénégalais ont été sélectionnés pour participer au Clap Ivoire 2023 à Abidjan, en Côte d'Ivoire, du 4 au 10 septembre 2023. Il s'agit du documentaire «Musique sama werouway» du réalisateur Thierno Saïdou Nourou Sy et de la fiction «Timis» de la réalisatrice Awa Moctar Guèye.

Ainsi, les réalisateurs Thierno Saïdou Nourou Sy et Awa Moctar Guèye représenteront le Sénégal. L'information a été donnée par la Direction de la cinématographie (Dci) dans un communiqué.

La sélection nationale des meilleurs films documentaires et fictions s'est faite mardi dernier.

Le jury constitué a arbitré 16 films dont 8 documentaires et 8 fictions. Sur les 3 films documentaires présélectionnés, précise le communiqué, 2 ont obtenu le même nombre de points, c'est-à-dire 5, le troisième ayant obtenu 4 points. Après échanges fructueux, le jury a décidé de choisir Musique sama werouway du réalisateur Thierno Saïdou Nourou Sy, comme meilleur film documentaire.

«Ce choix a été motivé par la belle réalisation et l'histoire inspirante du film qui met en avant Mariama Niass, également connue sous le nom de Lady Nancy, et sa capacité à trouver la force et la joie de vivre grâce à la musique malgré ses responsabilités d'épouse et de mère de famille», explique le jury sénégalais présidé par Angèle Diabang, réalisatrice, scénariste et productrice sénégalaise. Dans la catégorie films de fiction, Timis de Awa Moctar Guèye a été choisi, en raison de son potentiel narratif captivant, de ses thèmes sociaux importants et mettant en valeur la culture et les coutumes sénégalaises, ainsi que le rôle important que joue la jeunesse du pays.

Selon le communiqué, le film raconte l'histoire de «Pa Kong-Kong, un homme mystérieux qui transporte sur son dos un sac dont nul ne connaît le contenu. Les rumeurs disent qu'il torture les petits voleurs ou les enfants fugueurs et incorrigibles. Il vit seul à Netty Mbar, un marché lugubre où la nuit, un chien-monstre se promène. Alors Binta, une petite fille curieuse et courageuse, décide de partir à sa rencontre. En pleine nuit, elle brave sa peur pour défier l'ordre établi par ses amis qui refusent d'être dirigés par une fille. Si elle réussit, elle sera élue cheffe de la bande».

Le jury ayant procédé à la sélection de ces films était composé de la réalisatrice et journaliste Mame Woury Thioubou du journal Le Quotidien, du critique de cinéma Mamadou Oumar Kamara du Soleil, de Abdou Aziz Cissé, Secrétaire permanent du Fopica, de Ousseynou Thiam, distributeur, et de Mamadou Matar Dramé, chef du Bureau des manifestations de la Dci.