Sénégal: Journée scientifique nationale du Satic - Les conséquences liées à l'exploitation des mines au coeur des débats

La 3ème journée scientifique nationale de la section Soachim du Sénégal avec le département de Chimie de l'UFR Sciences appliquées et technologies de l'information et de la communication (Satic) a été célébrée samedi 22 juillet, à l'université Alioune Diop de Bambey. L'objectif de cette journée est de fédérer les chimistes mais aussi à mieux préparer les doctorants dans le cadre de la journée africaine de chimie prévue du 7 au 11 Août prochain, à Conakry.

Après Kaolack en 2019 et Thiès en 2020, c'est au tour de l'Uadb d'accueillir la 3ème édition de la journée scientifique nationale qui regroupe les chimistes de 7 universités du Sénégal. L'objectif de cette journée est de fédérer les chimistes autour du thème d'actualité Chimie et développement minier, défis et opportunités pour l'Afrique. Le Pr Momar Ndiaye, président de la société africaine de chimie section Sénégal explique : « le secteur minier occupe une place importante dans la chimie.

Qui parle d'exploitation minière pense automatiquement à ses conséquences sur l'environnement et sur les populations. Nous avons abordé l'explosion, la production jusqu'au devenir des mines et de leurs impacts sur l'environnement. L'exploitation de ces mines est accompagnée par des conséquences sur l'environnement et sur les populations. Ce n'est pas seulement dans la zone de Mboro mais aussi dans la zone de Kédougou avec l'exploitation des mines d'or. Les conséquences sont énormes et nous demandons à l'autorité de régler tout cela puisqu'il y va de la vie de nos populations ».

%

Cette journée a été une occasion pour rendre hommage à feu Pr Mouhamadou Moustapha Sow, leur collègue arrachée leur affection à la fleur de l'âge mais aussi pour préparer les doctorants dans le cadre de la Journée africaine de chimie prévue en Guinée Conakry du 7 au 11 août prochain. Le Pr Alassane Sy, directeur de l'Ufr/Satic soutient que le Professeur Sow était impliqué à tous les niveaux de base de licence 1 et 2. « Il a dirigé une équipe de recherche.

Ce qui est très difficile. Il a participé à la formation des doctorants ». Le Pr Moussa Dieng, vice-recteur chargé de la recherche, de l'innovation et du partenariat de rappeler qu'il était une pièce maîtresse de l'université Alioune Diop surtout du département Chimie de l'Ufr Satic. Le conseiller du ministre de l'Enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation, venu présider la journée scientifique nationale, a dit tout l'engagement de son ministère à soutenir toutes ces initiatives.