Congo-Kinshasa: Disparition - Andy Magloire Mfutila s'en est allé

L'entraîneur adjoint du Tout Puissant Mazembe de Lubumbashi, Andy-Magloire Mfutila (62 ans - né le 6 septembre 1961) est décédé, le 20 juillet, des suites d'un accident vasculaire cérébral aux Cliniques universitaires de Kinshasa (CUK). Le technicien congolais, a-t-on appris, était depuis quelques jours dans le coma. Selon le site du club de Lubumbashi, « Le coach congolais a été transféré aux urgences dans les soins intensifs à l'hôpital kimbanguiste de la commune de Kimbanseke, à Kinshasa depuis plusieurs jours ».

Ensuite, il a été acheminé aux CUK où il a finalement expiré de sa maladie. « Le technicien congolais a laissé des empreintes dans plusieurs clubs dans son pays. Un parcours qui fait de lui l'un des visages les plus valorisés dans le secteur du football congolais. Durant sa carrière, l'entraîneur congolais a essuyé le banc de plusieurs clubs congolais, notamment l'AS V.Club, Sa Majesté Sanga Balende, Groupe Bazano, DCMP, Don Bosco, AC Dibumba et le tout récent, le TP Mazembe, avec lequel il a disputé la dernière campagne de la Coupe de confédération CAF, éliminé en phase de groupes. Andy Magloire Mfutila a été aussi sélectionneur des Léopards A, des Léopards U20. Il convient de ne pas oublier aussi son passage à Feutcheu FC du Cameroun et à l'APR de Rwanda », renseigne le site du TP Mazembe.

A sa mort, il était donc coach adjoint de Mazembe et sélectionneur des Léopards dames U20. Ancien joueur de football à Kinshasa et Kafubu à Lubumbashi, Andy Magloire était parti continuer sa carrière en Europe où il a joué en France et en Grèce, avant de réussir sa conversion en entraîneur de football muni d'un diplôme Uefa A. Il s'en va de l'autre côté du rideau du temps en laissant une veuve et des orphelins.