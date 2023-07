Afrique: Tournoi « M25 » - Karim Mohamed Maamoun a conquis le public congolais

L'Egyptien Karim Mohamed Maamoun a confirmé tout le bien qu'on pensait de lui en s'imposant, le 23 juillet, devant l'Américain Alexander Stater en deux manches (7-5 6-2) avant de remporter en simple messieurs son premier tournoi M25 de son histoire. Réussir un tel exploit au Congo est un souvenir impérissable pour l'ancien 240e au classement ATP.

« C'était très difficile, surtout le deuxième set, mais avec autant d'efforts j'ai réussi à l'emporter. Le Congo sera inscrit dans mon coeur et mes pensées, parce que c'est dans ce pays que j'ai gagné mon premier tournoi M25. J'ai apprécié les courts et l'organisation », a-t-il déclaré. La récompense est venue au bout de l'effort . L'heureux vainqueur vient de gagner 3500 dollars et vingt cinq points de plus. Son adversaire se console avec une cagnotte de 2800 dollars et dix-huit points.

Outre la victoire de Maamoun, la paire Browning Tauheed (Etats-Unis) et Perez Brandon (Venezuela) l'emporte en finale devant Guy Orly Iradukunda (Burundi) et Ouakaa Aziz (Tunisie) au tie- break, deux sets à un (7-5 6-7 (7) puis 10-6). « C'était une expérience difficile parce que c'est ma première fois de jouer en double et aussi pour la première fois que nous jouons ensemble », a expliqué Perez Brandon. Le duo des vainqueurs en double messieurs partage donc les 20 points gagnés à l'issue de la première phase du tournoi mais aussi les 3500 dollars. De même pour les perdants.

Les organisateurs ont salué le niveau de la compétition à l'heure de récompenser les lauréats. « C'est la première fois que le Congo organise un tel tournoi. C'est un grand succès. Nous avons assisté à deux belles finales en double et en simple », a souligné Boniface Papa Nouveau, le directeur adjoint du tournoi. Cette réussite se traduit par le nombre de participants.

Le tournoi J30 avait mobilisé, selon Hugues Henri Ngouélondélé, soixante-dix inscrits contre quatre cents pour le M25. « C'est déjà un élan d'espoir pour le tennis ici au Congo. Cet endroit a été rénové pour encourager nos jeunes à s'intéresser à cette discipline mais aussi à les encadrer pour que demain nous ayons les champions congolais qui représenteront le Congo dans les compétitions à l'étranger », a indiqué le directeur du tournoi.

Le ministre des Sports a félicité la Fédération congolaise de Tennis qui a gagné le pari d'organiser deux tournois majeurs en l'espace d'un mois. Hugues Ngouélondélé a rassuré quant à l'entretien du site réhabilité pour former les jeunes tennismen congolais afin qu'ils puissent relever le niveau du tennis congolais. « On ne peut pas avoir fait un tel investissement pour que le site soit abandonné. Il sera entretenu et on sait compter sur le président de la fédération et son équipe. On trouvera les moyens », a déclaré le ministre des Sports. Après les phases de qualification, le deuxième tournoi M25 sera officiellement lancé ce mardi au Pôle tennis de la Fédération congolaise de tennis.