Gabon: 'Mettre en commun, les efforts des femmes pour leur plus grande représentativité au sein des instances politiques'

Le Réseau Femme Lève-Toi (REFLET), en collaboration avec l'Unoca, en ce mois de juillet 2023 a initié un atelier dédié aux femmes leaders. Pour la Présidente du REFLET, Nathalie Zemo Efoua, l'objectif de ce rendez-vous du donner et du recevoir, est de mettre en commun, les efforts des femmes pour leur plus grande représentativité au sein des instances politiques. Il faut sensibiliser les différents acteurs sur les violences basées sur le genre en politique, encourager et accompagner les femmes et les hommes à prévenir et à dénoncer les maux qui minent ce milieu. Les femmes gabonaises doivent oser dans tous les domaines où les importantes décisions sont prises.

Au sortir de cet atelier et d'ici 3 ans, nous rêvons d'un monde politique serein au Gabon, dans lequel :

1-L'Etat applique équitablement la loi sur le financement des partis politiques et établit une budgétisation sensible au genre dans les institutions publiques et privées, avec une obligation de recevabilité contrôlée dans le cadre des missions de l'observatoire des droits de la femme ;

2-L'application, le renforcement et la vulgarisation de la loi sur les quotas sont effectifs afin d'avoir des femmes responsables, engagées pour aboutir à une classe politique paritaire ;

3-Toutes les instances politiques et législatives travaillent à la pleine application de la disposition constitutionnelle égalitaire ;

4-Les hommes sont partie prenante dans tous les processus d'amélioration de la participation politique des femmes, en vue d'une représentation renforcée des femmes dans les instances de prises de décisions ;

5-Les processus électoraux sont, dès 2023 ,dénués de toute violence, notamment à l'égard des femmes qui sont encouragées à dénoncer les auteurs pour la mise en oeuvre de sanctions appropriées ;

6-Des mécanismes spécifiques : chaque groupe d'acteurs sont mis en oeuvre pour avoir des femmes éduquées, formées et coachées dans le domaine politique, afin d'amener les femmes à s'impliquer de façon active dans la politique, à s'approprier les instruments, dispositifs et droits acquis y afférents ;

7-Il y a plus de femmes de pouvoir que de femmes du pouvoir, qui ont une image positive d'elles mêmes, de la politique et sont outillées pour participer à l'assainissement de pratiques politiques afin de susciter une émulation sincère ;

8-Les citoyens reçoivent une éducation civique et familiale paritaire qui combat l'instrumentalisation des femmes, favorise la solidarité féminine, leur permet de concilier leur rôle dans le ménage et la dans la sphère publique, tout en disposant les hommes à accompagner les femmes en politique.