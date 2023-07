Afrique: Forum Russie-Afrique - Quarante-neuf délégations africaines attendues à Saint-Pétersbourg

« Pour la paix, la sécurité et le développement » est le thème du sommet Russie-Afrique de cette année. En dépit du contexte particulier de ces assises, les deux parties sont décidées à consolider leurs liens d'amitié et de coopération.

La deuxième ville de la Fédération de Russie sera, les 27 et 28 juillet, au coeur du sommet économique et humanitaire Russie-Afrique qui se tient quatre-ans après la rencontre de Sotchi en 2019. Les organisateurs annoncent la confirmation de participation des délégations de quarante-neuf pays africains représentés par des chefs d'Etat et de gouvernement, mais aussi les organismes d'intégration régionale, les représentants des milieux d'affaires, les agences gouvernementales et les institutions financières.

Pour les deux parties, ces assises sont l'occasion d'approfondir une relation ancienne aujourd'hui confrontée à de multiples défis : la politique, la diplomatie, l'économie, la sécurité, le climat, la technologie, l'éducation et la santé, sont autant de domaines sur lesquels Russes et Africains entendent trouver des points de convergence pour mieux asseoir leur volonté de créer des nouvelles sphères de développement.

Le couplage sommet économique et forum humanitaire montre que Moscou veut aller au-delà du chapitre sécuritaire pour lequel son expertise semble le plus connu hors des frontières de la Fédération de Russie, alors qu'en matière de recherche et développement, de culture et de solidarité, elle a des opportunités de travail avec ses partenaires africains. C'est ainsi que sont programmés à Saint-Pétersbourg des échanges sur la coopération technologique et scientifique, la sécurité intégrée, la nouvelle économie mondiale, l'action humanitaire et sociale.

En marge de la rencontre des chefs d'Etat, certainement centrée sur les questions de politique internationale au regard du conflit actuel en Ukraine et de ses conséquences sur la diplomatie mondiale avec ce retour « acté » à l'idéologie des blocs, les experts, les hommes d'affaires russes et africains réfléchiront aux moyens de se doter des mécanismes susceptibles d'améliorer leurs relations en termes d'investissements et de solutions aux problèmes auxquels les pays sont confrontés.

Dans la déclaration du sommet de 2019, les participants magnifiaient le dialogue et exprimaient leur volonté de « Créer un forum de partenariat Russie-Afrique en vue de coordonner le développement des relations russo-africaines, et désigner le sommet Russie-Afrique comme son organe suprême qui se réunira tous les trois ans ». Cette tendance sera sans doute confirmée les 27 et 28 juillet.

Acteurs essentiels du développement, la jeunesse et les médias ne resteront pas en marge des activités du sommet économique et humanitaire Russie-Afrique. Des programmes spécifiques leur sont dédiés, tout comme ceux impliquant les universitaires. Et pour lier l'utile à l'agréable, dans l'intervalle de ces rencontres solennelles aura lieu le Festival de la culture des saisons de Saint-Pétersbourg. Un parti pris pour le dialogue des cultures !