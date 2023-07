Congo-Kinshasa: Transparence !

De la même façon que le peuple compte sur la CENI de Denis Kadima pour la tenue des élections transparentes, c'est de la même façon que le gouvernement congolais s'est engagé à assurer la transparence et la visibilité des conclusions de l'enquête sur l'assassinat de l'ancien Ministre des Transports, Chérubin Okende. Au début du 105ème conseil des ministres du vendredi 21 juillet dernier, le Président de la République a fait observer une minute de silence avant de condamner ce crime odieux qui a ôté la vie à ce député national.

Le Premier ministre, chef du gouvernement, a informé les membres du conseil qu'en exécution des instructions du Président de la République concernant l'enquête sur l'assassinat de Chérubin Okende et sans préjudice de l'indépendance de la justice, le gouvernement a pris les diligences nécessaires pour solliciter l'expertise de la Belgique, de la France, de la République sud-africaine et de la Monusco. Cette démarche participative est voulue par le gouvernement pour assurer la transparence et la viabilité des conclusions de l'enquête dans la recherche de la lumière sur les circonstances du décès à la veille de l'organisation des jeux de la Francophonie. Les analystes politiques craignent que cet assassinat puisse empester l'environnement politique et rendre hypothétique les joutes électorales.

D'ailleurs, après une période de prolongation de 7 jours, allant du 16 au 23 juillet 2023, accordée aux candidats indépendants, des partis et regroupements politiques, les opérations de dépôt et traitement des candidatures pour l'élection des députés nationaux ont pris fin dimanche 23 juillet 2023, dans les 168 Bureaux de Réception et de Traitement des Candidatures. La suite du chronogramme opérationnel relatif au dépôt et traitement des candidatures à la députation nationale prévoit l'ajout, retrait ou substitution des dossiers des candidats députés nationaux ; la publication des listes provisoires des candidats députés nationaux; le dépôt et traitement des recours en contestation des listes des candidatures à la députation nationale; et enfin le 10 septembre 2023, la Publication par la CENI des listes définitives des candidats députés nationaux.

%

Par son modus operandi, tout laisse à croire que la CENI tient à respecter son calendrier électoral et s'inscrit dans ses missions, malgré les contestations d'une grande partie de l'Opposition congolaise. Tout doit être fait dans la transparence !