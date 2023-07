Congo-Kinshasa: Prenant ses fonctions à l'Inspection générale de la Police, RDC - Mushid Yav sollicite l'accompagnement du Ministère de l'intérieur

Mercredi 19 juillet 2023, l'Inspection générale de la Police nationale congolaise a organisé une cérémonie de remise-reprise entre le Commissaire divisionnaire sortant, l'Inspecteur général Raüs Chalwe et Mushid Yav, qui a été récemment nommé à la tête de cette structure de l'audit et contrôle au terme d'une ordonnance présidentielle. A cet effet, le nouvel entrant a félicité son prédécesseur pour son bilan positif. Et, il en a aussi profité de l'occasion pour solliciter l'implication et l'accompagnement du Ministère de l'intérieur afin de relever les défis de la Police.

Dans son allocution, devant le Vice-Ministre de l'Intérieur, sécurité et affaires coutumières ainsi que certaines grandes personnalités, le nouveau Inspecteur général de la Police nationale congolaise, Mushid Yav, a demandé l'accompagnement du Ministère de tutelle dans cette lourde tâche afin que cette structure de l'audit et contrôle accomplisse ses missions sans aucune interférence. «Il sera possible qu'avec l'accompagnement de tous notamment, de notre Gouvernement par le biais du Vice-Premier Ministre, Ministre de l'Intérieur, sécurité et affaires coutumières, à qui nous disons merci pour son engagement à relever les défis de la police nationale », a-t-il souhaité, avant toutefois de signaler que, l'heure n'est plus au discours mais actions pragmatiques. Il promet de ne ménager aucun effort pour faire respecter toutes les lois du pays, principalement celles du service de la police nationale et celles relatives aux droits de l'homme et à la violence basé sur le genre, et se charger de ceux-là qui utilisent les biens de la police pour de fins personnels.

Jean-Claude Molipe, Vice-Ministre de l'Intérieur, a, pour sa part, appelé les agents et cadres de l'Inspection générale de la police à se comporter de manière irréprochable, avant d'être des bons inspecteurs sur terrain. Ainsi, il a souligné qu'une police disciplinaire est un atout majeur pour la sécurité de la population congolaise et leur bien. «Nous voulons une police disciplinaire, nous voulons une police qui est à la hauteur de sa tâche et une police des vibrations qui permet quand on voit la police, on sait qu'elle est là pour surveiller et sécuriser», a-t-il déclaré.

Il a rappelé que nul n'est au-dessus de la loi. Et, les agents de la police doivent faire respecter la loi pour que la personne qui est préjudiciée puisse être capable d'aller se plaindre à la police qui doit rendre justice, pas arrêté à tout vent pour tracasser la population. «Je pense que c'est qu'il faut faire ici sans doute, c'est apporter un plus dans cet ordre de contrôle, d'autant plus d'enquête et d'évaluation pour faire respecter la loi à tous les niveaux, au niveau de personnelle de la police nationale congolaise afin de respecter les directives, les instructions de la République dans cette matière, et nous savons que notre police doit être une police de proximité qui doit travailler aux côtés de la population, comme nous le voyons dans d'autres pays », a ajouté le Vice-Ministre de l'Intérieur.

Par ailleurs, il a souhaité notamment, de voir l'Inspection générale de la police congolaise être non seulement une structure d'audit et de contrôle au vrai sens du terme, mais également un traumatisme pour le réfracteur à la réforme de la Police congolaise.