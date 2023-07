Afrique: Al-Sissi arrive au Kenya pour participer à la 5e réunion de coordination semestrielle de l'UA

Le Président Abdel Fattah Al-Sissi est arrivé, ce samedi, à Nairobi, capitale du Kenya, pour participer à la 5e réunion de coordination semestrielle entre l'Union africaine (UA), les Communautés économiques régionales (CER) et les Mécanismes régionaux.

Lors de cette réunion, le chef de l'Etat prononcera un discours sur le plan de l'Égypte à la lumière de sa présidence actuelle du Comité d'Orientation des Chefs d'Etat et de Gouvernement de l'Agence du Nouveau Partenariat pour le Développement de l'Afrique (NEPAD).

M. Al-Sissi prononcera également un discours, en sa qualité d'actuel président de la COP27, devant une séance sur l'environnement et le changement climatique, au cours duquel il passera en revue les efforts déployés par l'Egypte en vue de faire face aux effets du changement climatique sur les pays du continent africain.

Le Président Al-Sissi annote le livre d'or de Kenya

M. le Président Abdel Fattah Al-Sissi annote le livre d'or de Kenya, en adressant ses mots au président kényan William Ruto et à son peuple frère, au début de sa visite qui témoignera sa participation à la réunion de coordination semestrielle de l'Union Africaine et des Communautés économiques régionales (CER) : "J'ai l'honneur d'exprimer ma sincère gratitude et mes remerciements à SE le Président William Ruto, Président de la République du Kenya, pour son aimable hospitalité et son accueil chaleureux. J'exprime aussi ma joie d'être dans la capitale kényane, Nairobi, en souhaitant à mon frère, SE le Président Ruto et au peuple frère du Kenya, plus de prospérité et de progrès."

Programme de la visite du Président

Le président s'entretiendra également avec son frère, le président kényan William Ruto, afin de discuter des mécanismes permettant de renforcer les aspects de la coopération bilatérale entre les deux pays frères et de la manière de répondre aux préoccupations du continent africain, ainsi que de l'évolution des questions régionales et des dossiers d'intérêt commun. Et ce, dans le but de faire progresser le processus de développement et de promouvoir l'intégration sur le continent.