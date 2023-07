Congo-Kinshasa: V. Club annonce l'organisation des élections pour la succession du comité Bestine Kazadi

interview

Lentement mais sûrement, le comité Bestine Kazadi Ditalala, élu pour un mandat de trois ans en juillet 2020 à la tête de V.Club, est arrivé à la fin de son contrat. Pour ce faire, le conseil suprême de l'équipe a ouvert depuis mardi, les appels à candidatures pour renouveler le comité de direction conformément aux résolutions assorties à la dernière assemblée générale ordinaire tenue le week-end, à Kinshasa.

Les candidatures sont enregistrées respectivement pour le poste de président de coordination, différents présidents de sections, conseillers, trésoriers et secrétaires du 18 au 23 juillet, à 22heures », précise ledit communiqué du conseil suprême. L'assemblée générale extraordinaire et élective quant à elle, se tiendra dans trois semaines à dater du dimanche 16 juillet dernier. Les postulants doivent déposer leurs candidatures auprès du Conseil Suprême en attendant la mise en place d'une équipe de la commission électorale qui organisera ces élections.

Que retient-on de l'assemblée générale ordinaire ?

Et bien, les membres à l'assemblée générale ordinaire ont jugé largement positif le bilan de l'équipe sur le plan national, et complètement négatif sur le plan continental.

Sur le plan national, les Dauphins noirs kinois ont terminé à la 1ère place à l'arrêt du championnat de la Ligue nationale de football (LINAFOOT 2022-2023) avec 31 points, faisant 10 victoires et un match nul ; sur le plan continental, V.Club s'est fait éliminer en phase de groupes de la Ligue des Champions de la Confédération africaine de football (CAF).

Pour ce qui concerne les joueurs, VClub a libéré 25 au total pour impolitesse constatée à l'égard des autorités administratives et techniques, et aussi par manque de confiance en la coordination. Il a été décidé que tous les joueurs fin contrats ne soient pas prolongés ; résilier les contrats de ceux qui ont été justifiés dans le lot de l'impolitesse et manque de confiance en la coordination.

En revanche, le club Vert et noir a enregistré 14 nouveaux joueurs (évalué à 318.000$) sur 17 dont 3 congolais et 14 étrangers sans révéler leurs identités. Contrairement à la saison dernière où VClub avait enregistré 43 joueurs, cette année, la coordination n'a visé qu'un effectif restreint avec 31 joueurs dont 14 anciens et 17 nouvelles recrues.

Le feuilleton stade cardinal Malula et le centre Kimbondo

Le comité sortant a affirmé avoir acquis officiellement le stade cardinal Malula auprès des autorités compétentes pour une durée de 25 ans, bien que la réalité sur le terrain soit toute autre.

De même, par la médiation du Conseil Suprême, les propriétaires Général Gabriel Amisi Kumba et la famille Kazadi ont attribué officiellement le centre Kimbondo à l'AS Vita Club.

De son équipementier, les moscovite ont signé un contrat avec un fabricant brésilien de renommées internationales pour se faire sa propre marque. L'équipe a décidé de s'habiller avec sa propre marque que de s'attacher aux marques les plus puissantes du monde.

Des transferts

Le comité sortant a signifié que les transferts de Glody Lilepo Makabi (Al Hilal d'Omdurman/Soudan) a couté 200.00 USD et celui d'Ernest Luzolo Sita à 20.000 USD à Difaa comme monnaie d'échange dans le dossier Ricky Tulenge dont la FIFA menaçait VClub de suspension de transferts entrants et participation aux interclubs pendant 3 ans. Luzolo a fini par rejoindre le TP Mazembe (Lubumbashi). Vita a par après vendu d'autres joueurs en cascade pour payer les 100.000$ avec amandes à Difaa El Jadida.