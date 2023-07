Congo-Kinshasa: L'Union européenne apporte son soutien aux FARDC

*Dans un communiqué de presse du 20 juillet 2023, le Conseil européen, une des institutions de l'Union européenne a adopté une mesure d'assistance en soutien à la 31ème Brigade de réaction rapide des Forces Armées de la République démocratique du Congo (FARDC).

Mise en oeuvre par le ministère belge de la Défense, cette mesure d'assistance soutiendra la réhabilitation du siège de la brigade ; elle comprend également les équipements individuels de base non-métaux, tels que les kits de commando, des trousses de premier secours et des vêtements ainsi que des équipements collectifs tels que les kits anti EEI, des véhicules et des radios ainsi que la formation par l'intermédiaire des armées de la Belgique.

Cette brigade de réaction rapide étant active dans l'Est de la RDC, le soutien de l'UE a pour objectif le renforcement des capacités et de la résilience des FARDC dans une région marquée par la présence des plus d'une centaine de groupes armées.

"Comme pour tout soutien au titre de la facilité européenne pour la paix, la mesure d'assistance prévoit un ensemble de contrôles, de garantie et de mesures de suivi destines notamment, à garantir l'utilisation adéquate des équipements par la brigade et le respect des droits de l'homme et du droit humanitaire international", renseigne le communiqué.