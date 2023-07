Maroc: 'Nostalgie, Emotion d'hier' - Un programme qui met en avant la valeur civilisationnelle du site de Chellah

Le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication a lancé, vendredi au site archéologique de Chellah à Rabat, le programme culturel "Nostalgie - Emotion d'hier", qui ambitionne de faire connaître ce site et mettre en avant sa valeur historique et civilisationnelle.

La cérémonie d'ouverture de cet événement, qui se poursuit jusqu'au 27 juillet, a été marquée par la présence du ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid, et de plusieurs ambassadeurs européens, africains, asiatiques et d'Amérique accrédités au Maroc, outre des acteurs culturels reconnus sur la scène nationale.

Cette initiative vise à mettre la lumière sur les civilisations romaine et mérinide qui ont marqué de leurs empreintes le site archéologique de Chellah, à travers des performances théâtrales simulant la vie quotidienne à l'époque de ces civilisations, lesquelles performances ont transporté le public dans un voyage dans le temps.

L'importance du programme "Nostalgie - Emotion d'hier" réside dans sa capacité à introduire le visiteur à l'histoire et la civilisation marocaines en jetant la lumière sur les civilisations qui ont marqué le site archéologique de Chellah, a indiqué Mohamed Mehdi Bensaid dans une déclaration à la presse. Il s'agit d'un "projet culturel qui s'appuie sur une méthode innovante afin de mettre en valeur le rôle des monuments historiques et montrer leur contribution en matière de création d'opportunités d'emploi", a-t-il ajouté, appelant les associations et institutions culturelles à investir davantage dans ce domaine.

%

Pour sa part, le metteur en scène du programme théâtral "Nostalgie - Emotion d'hier", Amin Nassour, a relevé que l'initiative se penche sur les civilisations romaine et mérinide qui ont marqué de leur présence le site archéologique de Chellah, pour produire différents spectacles permettant au visiteur de voyager dans le temps et découvrir ces deux époques.

Les performances présentées dans le cadre de cet événement connaissent la participation de plus de 130 artistes du Maroc, dont des lauréats de l'Institut supérieur d'art dramatique et d'animation culturelle (ISADAC) de Rabat.