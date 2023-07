Congo-Kinshasa: Kabulo remet les tenues aux athlètes et promet de continuer à se battre pour la prime

A une semaine du coup d'envoi des 9ème Jeux de la Francophonie, le ministre des Sports et Loisirs, Claude-François Kabulo mwana Kabulo, a procédé jeudi, dans son cabinet de travail, à la remise officielle des tenues sportives et autres équipements aux athlètes congolais toutes disciplines confondues. La cérémonie s'est déroulée en présence des dirigeants sportifs et de quelques athlètes.

Ainsi, Kabulo mwana Kabulo a remis à titre symbolique ces tenues et uniformes aux présidents des Fédérations pour l'habillement des différents Léopards qui vont défiler à la cérémonie d'ouverture. Ensuite, il a promis de continuer à se battre pour la prime de participation : « nous sommes en train de travailler pour qu'avant l'hébergement de la délégation congolaise au site du Campus, que chaque athlète et dirigeant soit en possession de sa prime », a-t-il indiqué, précisant que pour lui, la délégation congolaise doit être hébergée en toute fierté et honneur.

Et comme des véritables Léopards qui vont à la chasse, les athlètes ont promis de vraiment mouiller le maillot national pour gagner des médailles tout au long de cette compétition.

Les athlètes logés dans des très bonnes conditions

A en croire le Directeur du comité national de ces Jeux, Isidore Kwandja Ngembo, tout est mis en place pour offrir un séjour agréable aux athlètes et artistes au village des Jeux à l'Université de Kinshasa. Les délégations déjà logées sur place, n'ont rien à s'inquiéter pour leur sécurité. La garde présidentielle dit-il, sera déployée, en plus des policiers. Les athlètes seront escortés entre le village et le site des compétitions. Les résidences universitaires précise-t-il, sont clôturées, les policiers patrouillent à l'extérieur et une agence privée voit à la protection à l'intérieur, où des caméras de surveillances ont été ajoutées.

Pour ce qui concerne le volet sanitaire, Isidore Kwandja avoue qu'il y a eu un peu de souci d'eau pour les délégations qui sont arrivées bien avant, mais pour le moment il n'y a plus rien, le problème a été décanté.

Le Canada confirme sa participation

Contrairement à ce qui a dit, le Canada enverra bel et bien ses athlètes, artistes et délégués aux Jeux de la Francophonie à Kinshasa. Le feu vert a été donné par Ottawa. Une délégation de soixante et une personnes seront du voyage, dont la plupart des athlètes et des artistes.

Par contre à Québec, le cabinet de la ministre des Relations internationales, de la Francophonie et de la Condition féminine, Martine Biron, a annoncé discrètement que le gouvernement Legault n'enverra pas d'athlètes, ni d'artistes à ces Jeux pour des raisons de sécurité.