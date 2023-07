Maroc: Le besoin en liquidité des banques s'intensifie à 84,1 milliards de dirhams

Le besoin en liquidité des banques s'est accentué en juin 2023, a indiqué Bank Al-Maghrib dans sa récente revue mensuelle de la conjoncture économique, monétaire et financière.

Dans ce document datant du mois de juillet en cours, la Banque centrale note qu'il a atteint 84,1 milliards de dirhams en moyenne hebdomadaire, après s'être établi à 68,3 milliards un mois auparavant.

Compte tenu de cette évolution, Bank Al-Maghrib annonce qu'elle a porté « le volume global de ses injections de 80,2 milliards à 102 milliards, incluant notamment 47,2 milliards sous forme d'avances à 7 jours, 32,9 milliards à travers les opérations de pension livrée à long terme et 21,9 milliards dans le cadre des prêts garantis à long terme».

Cette accentuation s'est aussi traduite par un autre fait : le volume quotidien moyen des échanges sur le marché interbancaire s'est élevé à 3,4 milliards en juin et le taux moyen pondéré s'est situé à 3% en moyenne, a fait savoir BAM.

A fin juin, Bank Al-Maghrib a porté le volume global de ses injections de 80,2 milliards à 102 milliards

Sur le marché primaire des bons du Trésor, les données publiées par l'institution publique montrent que les taux ont accusé des baisses modérées pour l'ensemble des maturités, alors que ceux sur le marché secondaire ont enregistré des hausses, allant de 5 points de base (pb) pour le moyen terme à 11 pb pour le court terme.

%

Dans sa revue mensuelle de la conjoncture économique, monétaire et financière, il est également indiqué que les taux créditeurs ont connu une augmentation au cours du mois de mai de 7 pb à 2,50% pour les dépôts à 6 mois et de 22 pb à 3,14% pour ceux à un an.

En ce qui concerne les taux débiteurs, rappelons que « les résultats de l'enquête de Bank Al-Maghrib auprès des banques relatifs au premier trimestre 2023 indiquent une augmentation trimestrielle du taux moyen global de 53 pb à 5,03%», comme le souligne la même source.

Par secteur institutionnel, les taux assortissant les prêts aux entreprises ont augmenté de 68 pb à 4,98%, reflétant des accroissements de 79 pb de ceux des facilités de trésorerie à 4,98% et de 43 pb de ceux des prêts à l'équipement à 4,81%, a poursuivi le document.

Quant aux crédits aux particuliers, les données montrent que «les taux appliqués aux prêts à la consommation ont progressé de 55 pb à 6,95% et ceux à l'habitat ont quasiment stagné à 4,36%», selon les données disponibles.

Dans sa revue, BAM donne également une idée sur l'évolution de la masse monétaire, notant ainsi que l'agrégat M3 a enregistré un accroissement annuel de 7,9% en mai 2023.

Par principales composantes, la Banque fait remarquer que «les dépôts à vue auprès des banques ont augmenté de 9,1%, résultat notamment des hausses de 8,4% de ceux des ménages, de 10,5% de ceux des entreprises privées et de 23,9% pour les dépôts du secteur public».

Alors que la circulation fiduciaire s'est accrue de 12,4% et les titres des OPCVM monétaires de 32,9%, les dépôts en devises et les comptes à terme auprès des banques ont à l'inverse reculé respectivement de 10,2% et de 2,7%. Comme l'explique BAM, cette évolution reflète notamment les replis de 30,7% des dépôts des sociétés financières et de 1,8% de ceux des ménages.

Par source de création monétaire, il ressort des mêmes données que le crédit bancaire a bondi de 6,5% en mai, avec des accroissements de 5,1% du crédit destiné au secteur non financier et de 16,9% pour les prêts au secteur financier.

Par secteur institutionnel, le crédit aux entreprises privées s'est accru de 4,3% en mai, reflétant essentiellement des progressions de 2,9% des prêts à l'équipement et de 1% des facilités de trésorerie; tandis que les crédits aux ménages ont enregistré une hausse de 3,2%, traduisant des augmentations de 2,5% des prêts à l'habitat et de 2,1% de ceux à la consommation.

Reflétant principalement des hausses de 99,6% des facilités de trésorerie et de 5,8% des prêts à l'équipement, les concours aux entreprises publiques ont pour leur part connu une hausse de 28,5%, selon Bank Al-Maghrib.

A noter également que les créances en souffrance se sont accrues de 6,3% et leur ratio à l'encours du crédit bancaire s'est situé à 8,9%. Selon les précisions de la Banque centrale, «elles ont progressé de 9,4% pour les entreprises non financières privées et de 3,5% pour les ménages, portant leurs ratios à 12,5% et 9,8% respectivement».

Quant aux autres sources de création monétaire, l'institution indique que les avoirs officiels de réserve se sont renforcés de 8,4% en mai. Ils se sont ainsi situés à 353,3 milliards de dirhams, ce qui correspond à 5 mois et 20 jours d'importations de biens et services.