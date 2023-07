Congo-Kinshasa: Tanganyika - La gouverneure Ngungua appelle ses administrés à l'unité

A son retour à Kalemie, plus deux semaines après sa réhabilitation par la Cour constitutionnelle, la gouverneure Julie Ngungua, a appelé dimanche 23 juillet les fils et les filles du Tanganyika à l'unité et à bannir les conflits qui retardent le développement de cette province.

Lors d'une adresse à la population amassée à la Place Kisebwe, a lancé cet appel :

« Je vais vous dire ceci, l'heure des élections a sonné. Soyons soudés et cessons de créer des problèmes, notre province est en train de reculer. Nous avons perdu trois mois sans rien faire ; au moment où il y a ceux qui provoquent des problèmes et cela n'avance pas la province. J'ai besoin de votre soutien pour le développement de notre province du Tanganyika. J'ai la foi et la conviction que vous m'aimez et vous allez m'accompagner ».

Pour la cheffe de l'exécutif provincial, l'heure n'est plus aux tiraillements :

« Le chef de l'Etat m'a dit de retourner dans la province pour continuer avec le travail, ensemble avec les fils et filles du Tanganyika. Ce n'est plus le moment de se tirailler encore, mettons nos conflits de côté. Lorsque nous visitons d'autres provinces, nous constatons que ces provinces évoluent, on arrange des routes par exemple, mais ici chez nous, c'est seulement des conflits, qui ne font que reculer la province du Tanganyika ».

La Cour constitutionnelle avait réhabilité, mardi 4 juillet, la gouverneure Ngungua, dans ses fonctions, déclarant « inconstitutionnelle » la motion de défiance votée contre elle par l'assemblée provinciale, le 8 mai dernier.