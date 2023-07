Angola: Le MED réaffirme son engagement à transformer le système scolaire

Luanda — La ministre de l'Éducation, Luísa Grilo, a réitéré lundi, à Luanda, l'engagement du secteur à transformer le système scolaire, avec des professionnels capables de former des créateurs, des inventeurs et des découvreurs.

La responsable, qui s'exprimait à l'ouverture de la formation de niveau 1 du projet d'Autonomisation des filles et l'apprentissage pour tous (PATII), a reconnu qu'il y a un besoin croissant de former des jeunes à l'esprit critique, responsable, individuellement et collectivement.

Selon elle, la formation contribuera significativement à améliorer la qualité du processus éducatif et pédagogique, afin de le rendre toujours plus compétitif, résilient et apte à répondre aux besoins de développement dans un monde en constante transformation.

"La formation des enseignants et des autres membres de la communauté scolaire est essentielle pour répondre aux nouvelles exigences de l'éducation, car les professionnels sont les pièces maîtresses de l'observation et du suivi socio-comportemental des jeunes, aussi importantes que l'utilisation de la technologie et le développement logico-mathématique", a-t-elle déclaré.

"L'Exécutif angolais est fortement engagé à accélérer l'apprentissage des élèves en améliorant le développement professionnel des enseignants", a-t-elle ajouté.