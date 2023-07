Angola: Ordination épiscopale de Mgr Firmino David

Huambo — Le nouvel évêque de Sumbe, province de Cuanza Sul, Mgr Firmino David, nommé par le pape François en mai dernier, a été ordonné dimanche, au cours d'une messe célébrée dans la ville de Huambo.

Présidée par l'archevêque de Huambo, Mgr Zeferino Zeca Martins, en présence du nonce apostolique d'Angola et de Sao Tomé, Mgr Giovanni Gaspari, et du président de la Conférence épiscopale d'Angola et de São Tomé (CEAST), Mgr José Manuel Imbamba, la célébration eucharistique a eu à la place São João Paulo II.

Outre les évêques de la CEAST, la messe a également connu la présence des gouverneurs de Huambo et de Bié, respectivement, Lotti Nolika et Pereira Alfredo, ainsi que des membres du gouvernement de Cuanza Sul et des députés à l'Assemblée nationale.

Dans son homélie, l'archevêque de Huambo, Mgr Zeferino Zeca Martins, a conseillé à l'évêque du diocèse de Sumbe d'aider ses fidèles à rapprocher toujours plus de Dieu en vue de pratiquer la charité.