Burkina Faso: Lutte contre le paludisme - Le vaccin R21/Matrix-MTM homologué au Burkina Faso, annonce l'unité de recherche clinique de Nanoro

L'Agence nationale de la régulation pharmaceutique (ANRP) du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a homologué le vaccin antipaludique R21/Matrix-MTM pour une utilisation au Burkina Faso, selon un communiqué de presse de l'unité de recherche clinique de Nanoro.

Son homologation au Burkina Faso résulte de la collaboration entre plusieurs acteurs dont l'unité de recherche clinique de Nanoro au Burkina, l'Institut Jenner de l'Université d'Oxford aux États-Unis, la firme Novavax et l'Institut de Sérum d'Inde. La validation du vaccin se fonde sur les résultats des essais conduits par l'unité de recherche clinique de Nanoro qui ont démontré « des niveaux d'efficacité élevés et un profil de sécurité rassurant ».

Le vaccin R21/Matrix-M contient l'antigène R21 (spécifique au parasite du paludisme) développé par l'Université d'Oxford et l'adjuvant Matrix-MTM produit par Novavax.

La phase de test au Burkina a été réalisée notamment auprès de 5000 enfants qui ont reçu un schéma de trois doses en primo-vaccination et une dose de rappel un an plus tard.

Un accomplissement majeur, se félicitent les principaux acteurs qui ont concouru à ce résultat.

« Lorsque nous avons commencé l'essai de phase II en mai 2019, je n'aurais jamais imaginé que 4 ans plus tard, nous prendrions une décision aussi historique qui va contribuer à sauver des millions de vies sur notre continent et c'est ce qui nous rend très fiers aujourd'hui », se réjouit le professeur Halidou Tinto, directeur de recherche en parasitologie, directeur régional du Centre-Ouest de l'institut de recherche en sciences de la santé et principal investigateur des essais de phase II et III du R21 à Nanoro.

Le professeur Jean Bosco Ouédraogo, principal investigateur de l'essai clinique de phase III sur le site de Dandé reste pour sa part confiant que ce vaccin contribuera à accélérer l'agenda de l'élimination du paludisme en Afrique. « Avec cette homologation, nous sommes fiers de voir les résultats de nos

recherches traduits en politique de santé », se félicite-t-il.

Le vaccin R21/Matrix-M a été approuvé pour une utilisation chez les enfants âgés de 5 à 36 mois, le groupe d'âge le plus à risque de décès par paludisme. Le Burkina Faso est le troisième pays d'Afrique, après le Ghana et le Nigeria, à homologuer l'utilisation de ce vaccin, qui sera produit et commercialisé par l'Institut de Sérum d'Inde (Serum Institute of India - SII).

L'institut a déjà mis en place une capacité de production annuelle de plus de 200 millions de doses de ce vaccin.