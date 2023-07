Sénégal: Télécoms - Hausse de 14% du résultat net consolidé du groupe Sonatel au premier semestre 2023

Le résultat net consolidé du groupe Sonatel a connu une hausse de 14% au terme du premier semestre 2022 comparativement au premier semestre 2021, selon le rapport d'activités établi durant cette période par les responsables du groupe.

Ce rapport révèle en effet un résultat net de 149 milliards FCFA contre 130,3 milliards FCFA au 30 juin 2022. Selon les responsables de Sonatel, cette croissance a lieu grâce au résultat d'exploitation et l'amélioration du résultat financier.

Concernant le chiffre d'affaires, il a progressé de 11,3%, passant de 713,3 milliards FCFA au 30 juin 2022 à 794,1 milliards FCFA au premier semestre 2022. Les responsables de Sonatel estiment à ce niveau que la hausse est tirée par la data, Orange Money, la voix et le fixe avec la contribution de tous les pays du Groupe. Ils soulignent par ailleurs le maintien du leadership en 2023 dans tous les pays de présence. C'est ainsi que la part de marché se situe à 56% (-2,3 points) au Sénégal, 54,4% (+2,6 points) au Mali, 65,1% (+0,00%) en Guinée, 62,8% (-0,6 point) en Guinée-Bissau et 52,5% (-3 points) en Sierra Leone.

Les responsables du groupe Sonatel notent au niveau de l'environnement de ces pays de présence un certain nombre de faits marquant favorables ou défavorables à l'activité : volonté des états de stimuler l'économie numérique , évolution constante de la régulation, contexte socio-économique difficile, privatisation en cours des opérateurs historiques à Bissau et en Guinée, instabilité monétaire avec la dépréciation de la Léone et du Franc guinéen et la clôture du litige opposant Orange Mali à l'association de consommateurs REMACOTEM.

Au niveau du marché, ils soulignent la forte intensité concurrentielle sur la data et Orange Money, la forte pression sur les prix avec une perception de cherté des tarifs par les clients, l'inflation persistante et le fort déficit énergétique et l'augmentation des prix de l'électricité au Sénégal et du carburant en Sierra Leone, au Sénégal et au Mali.

L'Ebitdaal est en hausse de 14,6% à 348,4 milliards FCFA grâce aux performances sur les revenus et la bonne tenue de la marge directe.

Les investissements de la Sonatel ont progressé de 13,7%, passant de 110,2 milliards FCFA au 30 juin 2022 à 125,4 milliards FCFA. D'après la direction de la Sonatel, la croissance de 13,7% a été tirée par le déploiement de la fibre et de la 4G et l'extension de la couverture des réseaux mobiles. Le taux de CAPEX par rapport au chiffre d'affaires est en légère hausse de 0,3point par rapport à 2022, autour de 15,8%.

Quid des perspectives du groupe pour le second semestre 2023 ? A ce niveau, la direction de la Sonatel avance que le premier semestre 2023 a été marqué par la poursuite de la bonne dynamique de performance sur les principaux indicateurs opérationnels et financiers avec des revenus en hausse et une croissance de la marge opérationnelle supérieure à celle du chiffre d'affaires. « Nous prévoyons que ces performances se poursuivront au second semestre grâce à une animation commerciale et marketing soutenue et la poursuite des efforts d'optimisation des charges », souligne-t-elle.

Ajoutant que face à la demande croissante de nos clients pour une connectivité améliorée et des débits plus élevés, le groupe s'efforce de finaliser dans les meilleurs délais son programme de déploiement 2024 des réseaux dans tous les pays.

Dans l'entendement des responsables du groupe de télécoms, « l'acquisition de la licence 5G au Sénégal au début de ce second semestre renforce notre engagement à fournir les technologies les plus avancées et les plus innovantes à nos clients, pour une expérience encore plus enrichissante sur les réseaux Orange. » A leurs yeux, le groupe continuera à mener ses projets de transformation et son programme de mutualisation pour le développement de synergies entre les pays afin d'enrichir l'expérience client, améliorer l'expérience salariée, maintenir nos positions et de préserver notre capacité à créer de la valeur avec une croissance rentable.

« Le groupe Sonatel réitère son engagement pour la promotion de l'inclusion numérique, sociale et financière des populations d'Afrique de l'Ouest », concluent les dirigeants de Sonatel.