Sénégal: Transfert d'argent Orange Money-Compte bancaire - Orange finances mobiles Sénégal et la Banque islamique du Sénégal se liguent

Orange finances mobiles Sénégal (Ofms) et la Banque islamique du Sénégal (Bis) ont noué un partenariat ce lundi 24 juillet 2023. La convention de partenariat a été signée par le directeur général de Ofms, Cheikh Tidiane Sarr et celui de la Bis, Boubacar Correa, dans les locaux de la Sonatel à Dakar.

De gauche à Droite ,Boubacar Corréa Directeur général de la BIS et Cheikh Tidiane SARR Directeur général de OFMS

Dans son allocution, Cheikh Tidiane Sarr a fait savoir que ce partenariat permet à Ofms de développer son offre de services mais aussi, de poursuivre l'accélération de l'inclusion financière au Sénégal. A l'en croire, ce nouveau partenariat va permettre aux clients et partenaires de Orange money de pouvoir transférer de l'argent de leurs comptes Orange money vers leurs comptes bancaires ouverts auprès de la Banque islamique du Sénégal et inversement.

Le directeur général de Ofms a souligné aussi que cette collaboration avec la Bis « a été longuement attendue par les clients » qui demandaient souvent : « à quand le partenariat avec la Banque islamique pour nous faciliter la vie ? ».

Il s'est dit ainsi heureux du fait que ce « jalon soit franchi », soulignant que « ce n'est qu'une étape dans le parcours que nous avons parce que la Banque islamique est un partenaire de Orange money depuis des années dans le cadre du financement de l'activité ».

« Aujourd'hui nous permettons à nos clients particuliers, personnes physiques mais aussi à nos partenaires marchands qui encaissent par Orange money et les partenaires distributeurs qui font les dépôts et retraits par Orange money, de pouvoir, plus facilement, échanger de l'argent entre leurs comptes bancaires et leurs comptes Orange money, en toute simplicité, tout le temps, mais surtout avec une sécurité aux top standards de la sécurité bancaire », confie Cheikh Tidiane Sarr.

Pour sa part, le directeur général de la Banque islamique du Sénégal (Bis) a souligné que « ce partenariat offre de nouvelles perspectives et solutions à notre clientèle et renforce les synergies entre Orange money et la Banque islamique du Sénégal ».

« Ce partenariat a été longuement attendu par nos clients dans la mesure où les solutions mobiles que cela leur apporte vont leur faciliter les opérations et la gestion de leurs avoirs au niveau de la banque et de leurs portefeuilles Orange money », a déclaré Boubacar Correa.

Pour M. Correa, cette collaboration va permettre aux deux parties de « mettre en commun leurs moyens pour apporter des solutions aux clients et en même temps, de renforcer leurs stratégies d'inclusion financière ».