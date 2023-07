Seychelles: Préparation aux situations d'urgence - Les Seychelles enregistrent les civils participant aux exercices de l'EASF

Les Seychelles ont entamé un exercice de vérification et de recrutement de la liste civile de quatre jours en tant que membre de la Force en attente de l'Afrique de l'Est (EASF).

Le but de l'exercice est de réenregistrer les civils qui ont déjà participé aux exercices de renforcement des capacités de l'EASF dans le passé. En tant que membre de l'EASF, les Seychelles bénéficient d'une formation destinée aux militaires et aux policiers ainsi qu'aux civils.

Le directeur général de Citizens Engagement Platform Seychelles (CEPS), Alvin Laurence, a déclaré que les participants seraient également interviewés au cours de la semaine.

"Ils recevront une formation de renforcement des capacités pour s'assurer qu'ils sont à la hauteur, comprendre ce qui se passe dans la région ainsi que pour comprendre leur disponibilité et leur capacité à réagir", a déclaré M. Laurence.

Même si les citoyens n'ont pas de formation militaire ou policière, ils sont formés et préparés en cas d'urgence dans la région. Cela peut être un conflit où il faut intervenir sur une base humanitaire.

"Nos citoyens sont formées pour savoir comment réagir et au CEPS, nous mobilisons les gens pour qu'ils participent", a déclaré M. Laurence.

Il a également expliqué que lorsqu'il y avait des pirates somaliens dans les eaux des Seychelles, "ces personnes ne voulaient pas seulement venir dans nos eaux et attaquer des navires. C'était en raison des instabilités économiques dans leur pays et c'était un moyen de survivre. Assurer la stabilité dans la région offre à notre pays et à l'industrie du tourisme une grande protection".

Chaque année, l'EASF mène cet exercice dans les États membres et cette année c'est au tour du Rwanda, des Seychelles et de la Somalie.

L'exercice d'inscription et de vérification joue un rôle crucial pour assurer l'efficacité et la préparation de l'EASF dans l'exécution de ses missions de maintien de la paix

La cérémonie d'ouverture a été l'occasion pour les hauts responsables, le personnel militaire, les diplomates et les experts des pays d'Afrique de l'Est de se réunir, d'échanger des idées et de favoriser la collaboration vers une région plus sûre et plus stable.

L'EASF est l'une des cinq composantes des Forces africaines en attente et comprend le Burundi, les Comores, Djibouti, l'Éthiopie, le Kenya, le Rwanda, les Seychelles, la Somalie, le Soudan et l'Ouganda.

Établi en 2004, l'EASF a été créé en tant que mécanisme régional pour fournir une capacité de déploiement rapide des forces afin d'effectuer des déploiements préventifs, des interventions rapides, le soutien des opérations, et l'instauration de la paix.