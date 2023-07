Tunisie: Incendie de Melloula - 9 bus mobilisés par la société de transport de Jendouba, pour évacuer les citoyens

Tunis — La société régionale de transport de Jendouba a mobilisé, lundi après midi, 9 bus pour évacuer les citoyens, suite aux incendies qui se sont déclarés à la région de Melloula, au gouvernorat de Jendouba, a annoncé le ministère du Transport.

Et de préciser, dans un communiqué, que l'Office de l'aviation civile et des aéroports (OACA) a renforcé les efforts déployés par la protection civile, en mobilisant des camions de pompiers de grande capacité allant de 1.000 à 4.500 litres. Ces véhicules prendront la direction de la ville de Tabarka, à partir des aéroports de Tunis-Carthage, de Sfax, de Tina, de Tozeur, de Nafta et de Gafsa Ksar.

Le département du Transport a fait savoir, aussi, que l'Office national des postes frontaliers terrestres (ONPFT) a, à son tour, accueilli un nombre des habitants, au poste frontalier de Melloula, et ce, sur recommandations émanant de la cellule de crise tenue à la présidence du gouvernement.

Le ministre du Transport, Rabie Majidi, a appelé toutes les institutions et établissements sous tutelle actifs à Jendouba et dans les gouvernorats voisins, notamment les sociétés régionales de transport de Jendouba, du Kef et de Beja, ainsi que l'OACA et l'ONPFT, à coordonner avec toutes les autorités régionales et à contribuer efficacement à la gestion de cette crise, afin de parvenir à évacuer les habitants et à protéger les vies et les biens.

De son côté, Le Ministère de l'Equipement et de l'Habitat a mobilisé les moyens matériels et humains nécessaires pour éteindre les incendies qui se sont déclarés à Jebel Melloula dans la délégation de Tabarka (gouvernorat de Jendouba), notamment à travers la mobilisation des engins permettant d'ouvrir les pistes et voies forestières afin de faciliter aux camions des pompiers l'accès aux foyers d'incendie et limiter sa propagation.

Le ministère a souligné, dans un communiqué, que les services du département de l'Equipement à Jendouba continuent de soutenir les efforts des différentes structures intervenantes pour éteindre les incendies qui se sont déclarés à Jebel Melloula au cours de la semaine écoulée et pour préserver la sécurité des habitants de la région.

Il convient de rappeler que, sur instructions du Président de la République, Kais Saied, la Cheffe du Gouvernement, Najla Bouden, a suspendu lundi après-midi, toutes les réunions ministérielles, en vue de mettre en place une cellule de crise chapeautée par la présidence du gouvernement, et ce, suite à l'incendie qui s'est déclarée à la région de Melloula.

La présidence du gouvernement a indiqué que la cellule de crise veillera à coordonner les efforts déployés par les différents intervenants, afin de maîtriser l'incendie, et protéger les citoyens et leurs biens. Ladite cellule restera réunie de façon permanente jusqu'à ce que l'incendie soit maitrisé.