Sénégal: Début de semaine baissier pour les activités de marché de la BRVM

Au terme de la séance de cotation du lundi 24 juillet 2023, les activités de marché de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) ont toutes affiché une baisse.

C'est ainsi que l'indice composite a enregistré un repli de 0,24% à 204,28 points contre 204,77 points la veille.

L'indice BRVM 30 enregistre aussi une baisse de 0,34% à 102,68points contre 103,03 points précédemment.

L'indice BRVM Prestige enregistre la plus forte baissé, soit -0,47% à 102,23 points contre 102,71 points la veille.

Cette baisse des indices s'est répercutée sur la capitalisation boursière du marché des actions qui passe de 7 618,073 milliards de FCFA le vendredi 21 juillet 2023 à 7599,694 milliards de FCFA ce lundi 24 juillet 2023, soit une contraction de 18,379 milliards.

Concernant celle du marché des obligations, elle enregistre aussi une baisse de 4,267 milliards, se situant à 10 110,056 milliards de FCFA contre 10 114,323 milliards de FCFA la veille.

Quant à la valeur des transactions, elle est encore redescendue à 388,885 millions de FCFA contre 684,696 millions de FCFA la veille.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Sicor Côte d'Ivoire (plus 7,45% à 6 775 FCFA), Solibra Côte d'Ivoire (plus 7,38% à 73 500 FCFA), Crown SIEM Côte d'Ivoire (plus 7,32% à 660 FCFA), Sicable Côte d'Ivoire (plus 7,28% à 1 105 FCFA) et Sucrivoire Côte d'Ivoire (plus 6,00% à 530 FCFA).

Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, il est occupé par les titres Unilever Côte d'Ivoire (moins 7,48% à 5 940 FCFA), Bolloré Côte d'Ivoire (moins 3,33% à 1 595 FCFA), SOGB Côte d'Ivoire (moins 2,86% à 4 075 FCFA), Filtisac Côte d'Ivoire (moins 2,70% à 1 080 FCFA) et Société Générale Côte d'Ivoire (moins 1,97% à 15 685 FCFA).