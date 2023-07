Ethiopie: Le Premier ministre Abiy souligne la nécessité d'un nouveau modèle robuste de financement global de l'agriculture

<strong>Addis Ababa — Le Premier ministre Abiy Ahmed a déclaré qu'un modèle de financement mondial de l'agriculture nouveau et solide était essentiel pour la sécurité alimentaire, la création d'emplois et la croissance économique.

Le premier ministre a fait cette remarque lors du sommet des Nations unies sur les systèmes alimentaires qui se tient à Rome, en Italie.

Le premier ministre, qui a prononcé un discours lors de ce sommet, a déclaré que des centaines de millions de personnes dans le monde sont sous-alimentées et mal nourries dans certaines parties du monde, alors que d'autre part, a-t-il ajouté, "nous sommes témoins d'une offre excédentaire et de gaspillages de nourriture dans certaines parties du monde".

Le premier ministre a noté que le continent africain dispose d'un immense potentiel pour l'agriculture et qu'il est doté de terres arables disponibles pour la culture et de systèmes alimentaires agricoles en pleine croissance.

Il a décrit les efforts déployés en Éthiopie pour améliorer la productivité agricole et assurer l'autosuffisance alimentaire.

L'Éthiopie a fait preuve d'un engagement politique inébranlable pour transformer le système alimentaire conformément à ses engagements nationaux et internationaux, a déclaré le premier ministre.

En conséquence, l'Éthiopie a élaboré une feuille de route pour la transformation du système alimentaire, a-t-il ajouté.

"En Éthiopie, au-delà des politiques et des stratégies, nous avons activement mis en oeuvre de nombreuses initiatives dans le but de renforcer la résilience agricole, d'assurer l'autosuffisance alimentaire et de lutter contre le changement climatique", a déclaré M. Abiy.Il a en outre souligné que diverses initiatives nationales lancées au cours des quatre dernières années portent actuellement leurs fruits.

"En Éthiopie, la productivité et la modernisation de l'agriculture constituent notre priorité en matière de développement. Diverses initiatives ont été lancées et des progrès significatifs ont été réalisés jusqu'à présent. Cependant, de nombreux défis subsistent. La productivité et la production sont affectées par l'accès limité aux intrants appropriés, notamment les engrais, les semences et les technologies agricoles".

Il a également parlé de la mise en oeuvre de l'initiative "Green Legacy" de l'Éthiopie, lancée il y a quatre ans pour planter 50 milliards de semis dans tout le pays d'ici 2026, dans le but de lutter contre les effets néfastes du changement climatique.

Selon lui, cette initiative joue un rôle essentiel dans la restauration des forêts éthiopiennes et dans le soutien à l'autosuffisance alimentaire. "Un plant sur 50 est un plant fruitier comme les avocats, les mangues, les pommes et les papayes.

Le Premier ministre Abiy a appelé à la mise en place d'un nouveau modèle de financement global de l'agriculture, essentiel à la sécurité alimentaire, à la création d'emplois et à la croissance économique.

"Les services de financement numérique axés sur les jeunes et les femmes et les assurances agricoles devraient être les principales caractéristiques d'un nouveau modèle de financement visant à stimuler la production agricole.

Il a également souligné la nécessité d'améliorer l'accès aux marchés et d'établir des liens efficaces entre les producteurs agricoles, les marchés communautaires et les chaînes de valeur commerciales.

"Nous devons mobiliser et mettre en place des ressources pour financer des initiatives gouvernementales qui répondent efficacement aux défis de la sécurité alimentaire, de la malnutrition et des impacts toujours plus importants du changement climatique.

Le premier ministre a également appelé tous les partenaires et parties prenantes à soutenir l'Éthiopie et le continent africain dans son ensemble dans leurs efforts collectifs pour atteindre la sécurité alimentaire et transformer le système alimentaire.

Quelque 2000 participants de plus de 160 pays, dont plus de 20 chefs d'État et de gouvernement, assistent à la réunion d'évaluation du Sommet des Nations Unies sur le système alimentaire+2.

L'événement, officiellement inauguré aujourd'hui, a été organisé par le Secrétariat des Nations Unies et accueilli par l'Italie, en collaboration avec les agences des Nations Unies basées à Rome (FAO, FIDA, PAM).

Pendant trois jours, la réunion de haut niveau vise à créer un espace propice pour que les pays examinent les progrès réalisés par rapport aux engagements pris lors du premier Sommet sur les systèmes alimentaires en 2021, et identifient les réussites, les goulets d'étranglement persistants et les priorités.

L'événement sera également l'occasion pour les pays d'exposer les travaux nécessaires pour relever certains des défis auxquels ils sont confrontés pour transformer leurs systèmes agroalimentaires.

Il s'agit notamment des impacts des conflits et du changement climatique ainsi que de l'accès au financement et à d'autres ressources, selon la FAO.