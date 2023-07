Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 25 Juillet 2023

Sénégal : Activités des partis politiques - Levée du dispositif sécuritaire autour du domicile de Sonko

Le dispositif sécuritaire dressé par les autorités autour du domicile à Dakar de l’opposant sénégalais Ousmane Sonko, candidat à l’élection présidentielle de 2024, a été levé, a constaté lundi une journaliste de l’Afp. « Le dispositif a été levé », a confirmé à l’Afp Ousseynou Ly, porte-parole du parti Pastef, qui a précisé que l’opposant, condamné le 1er juin à deux ans de prison ferme dans une affaire de mœurs, n’avait pas été arrêté. M. Sonko était bloqué par les forces de sécurité chez lui dans la capitale, « séquestré » selon lui, depuis le 28 mai. M. Sonko a été condamné le 1er juin à deux ans de prison ferme dans une affaire de mœurs, un verdict qui le rend inéligible en l’état, selon ses avocats et des juristes. Sa condamnation a engendré début juin les troubles les plus graves depuis des années au Sénégal, qui ont fait 16 morts selon les autorités, une trentaine selon l’opposition.

Ghana : Scandale financier plus d’1 million de dollars découverts au domicile d’une ministre

C’est une affaire qui a suscité un tollé au Ghana ! Il s’agit d’une fameuse découverte d’une somme estimée à un million de dollars en espèces au domicile de la ministre de l’assainissement et des ressources en eau, Cecilia Abena Dapaah. Ce n’est pas tout. 300 000 euros et plusieurs millions de cedis ghanéens y ont été découverts. Face à ce scandale, la concernée a préféré rendre le tablier. Nana Akuffo Ado, le président ghanéen a accepté la démission de sa ministre. Des députés appellent à une enquête pour vérifier la source de l’argent. Madame Cecilia Abena Dapaah se dit être prête à coopérer pour faire toute la lumière sur cette affaire scabreuse. (Source :africaguinee.com)

Burkina Faso : Situation sécuritaire- Le conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine échange avec le Chef de l’Etat

Le président de la transition, Chef de l’Etat, le capitaine Ibrahim TRAORE a eu le lundi 24 juillet 2023, une séance de travail avec le Conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine. Présents à Ouagadougou pour une mission d’évaluation de la Transition, les membres du Conseil ont échangé avec le Capitaine Ibrahim TRAORE sur les questions sécuritaires.« Nous avons essayé d’expliquer les objectifs de notre mission, qu’il a bien compris. Durant nos échanges, il a bien voulu apporter sa contribution en nous expliquant un peu la situation sécuritaire qui prévaut dans le pays et donc ses priorités », a déclaré le président du mois du Conseil de Paix et de Sécurité, l’Ambassadeur, représentant permanent du Sénégal auprès de l’Union africaine, Mohamed Lamine THIAW. Selon le président du mois, « les échanges ont été assez fructueux et il y a eu une approche consensuelle entre son excellence monsieur le Président de la Transition et le Conseil de Paix et de Sécurité ». Le Conseil va poursuivre les échanges avec le chef du gouvernement, le Corps diplomatique et les représentants de l’Union africaine. (Source : aouaga.com)

Rca : Nouvelle constitution- Gervais Lakosso fustige le projet de Touadera

Dans une interview exclusive accordée à Sapro-Tv, Gervais Lakosso, coordonnateur du groupe de travail de la société civile, fustige le projet de la nouvelle constitution du Président Touadera. Selon lui, cette constitution suscite de graves inquiétudes et menace les fondements démocratiques du pays. Lakosso accuse le gouvernement de vouloir établir une dictature sombre et de concentrer tous les pouvoirs entre les mains du Président de la République.Gervais Lakosso débute en exprimant le sentiment de désolation qui a envahi la société civile lorsque le projet de la nouvelle constitution a été dévoilé le 10 juillet dernier. Selon lui, le peuple centrafricain s’attendait à une constitution extraordinaire, susceptible de favoriser le développement et l’indépendance du pays. Cependant, la réalité s’est avérée bien différente. (Source :abangui.com)

Côte d’Ivoire : Humanitaire- Des centaines de réfugiés burkinabè accueillis sur deux sites du nord

La Côte d'Ivoire a commencé à accueillir des réfugiés du Burkina Faso ayant fui leur pays miné par la violence jihadiste, sur deux sites de transit intégrés dans le nord par le gouvernement ivoirien, a annoncé le Haut-Commissariat aux Nations unies pour les réfugiés (Hcr). Un premier groupe de 51 familles, soit plus de 200 personnes, sera accueilli lundi sur le site de Notadouo, dans la région du Bounkani (nord-est) frontalière du Burkina, avec quelque 1.500 maisons, a précisé à l'Afp le chargé de communication du Hcr à Abidjan, Sulaiman Momodu. Samedi, le site de Niornigue, près de la ville également frontalière de Ouangolodougou, dans la région du Tchologo (nord), - qui comptera 1.080 maisons - avait accueilli un premier groupe de 191 réfugiés burkinabè. Les deux centres, totalement financés par le gouvernement ivoirien, pourraient accueillir environ 10.000 personnes.

Togo : Transports terrestres- La nouvelle gare routière de Kara est opérationnelle

Bitho Nathalie, présidente de la délégation spéciale consulaire de la Cci-Togo présente à l’inauguration, s’est dite convaincue la nouvelle infrastructure stimulera le secteur des transports et les échanges commerciaux dans la région de Kara. La ville de Kara, située à 412 km de Lomé au Togo, dispose depuis quelques jours d'une nouvelle gare routière. L’infrastructure d’une superficie de 11 250 m², et dont le chantier avait démarré en 2017, a été inaugurée par le ministre des Transports Affoh Atcha-Dédji, et celui du Commerce Kodjo Adédzé (Source :Autres presses)

Guinée : Évaluation des ministres- « Un exercice plaisant… », selon Alpha Bacar Barry

Le premier ministre a entamé le lundi 24 juillet 2023 les sessions d’évaluation des membres de son équipe. Un exercice de transparence que le Ministre de l’Enseignement Technique, de la Formation professionnelle et de l’emploi trouve assez plaisant. Alpha Bacar Barry promet de poursuivre la dynamique qu’il a enclenchée pour donner aux apprenants un meilleur cadre d’apprentissage. « C’est un exercice de transparence que nous devons au peuple de Guinée. C’est aussi un exercice que nous nous devons à nous même pour mesurer l’état d’avancement des travaux que nous avons engagés dans nos départements respectifs. (Source :africaguinee.com)