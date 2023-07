Algérie: Feux de forêt - Le président du Parlement arabe présente ses condoléances au pays

ALGER — Le président du Parlement arabe, Adel Ben Abderrahmane Al-Assoumi a exprimé, lundi, dans un message, ses sincères condoléances et sa profonde sympathie à l'Algérie, dirigeants, gouvernement, parlement et peuple, à la suite des feux de forêt qui ont fait nombre de morts et de blessés, indique lundi un communiqué du Parlement arabe.

Dans un message de condoléances, M. Al-Asoumi a exprimé "l'entière solidarité du Parlement arabe avec la République algérienne suite à cette tragédie", affirmant sa "confiance en la capacité de l'Algérie à surmonter cette épreuve" et priant Allah, Tout-Puissant, d"'accueillir les victimes en Son vaste paradis, de prêter à leurs familles patience et réconfort, et d'accorder un prompt rétablissement aux blessés".