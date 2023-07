Algérie: Feux de forêts - Déploiement d'importants moyens humains et matériels pour venir à bout des incendies

ALGER — D'importants moyens humains et matériels ont été mobilisés par les autorités publiques pour venir à bout des incendies déclarés dans la nuit de lundi à travers 16 wilayas du pays et l'évacuation des citoyens. Des enquêtes préliminaires ont été, également, ouvertes en vue d'en déterminer les causes.

Selon un communiqué du ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, 97 incendies de forêt, de maquis et de récoltes ont été enregistrés à travers 16 wilayas dont les plus importants ont été signalés à Béjaïa, Bouira et Jijel et ce, en raison "des vents forts" et où les feux se sont propagés à certains villages, faisant 34 martyrs et plusieurs blessés, tandis que 1.500 citoyens ont été évacués, notamment dans les communes de Fenaïa (daïra d'El Kseur) et de Zbarbar (daïra de Lakhdaria).

Les opérations d'extinction des incendies se poursuivent, actuellement, dans 11 wilayas, avec le renforcement des agents (8000), la mobilisation de 529 camions, toutes capacités confondues, la mobilisation de 13 colonnes mobiles et 3050 agents, renforcés plus tôt dans la matinée, par 12 colonnes mobiles et 1200 agents ainsi que par 10 autres venant des wilayas non concernées par ces incendies, en plus de deux équipes de renforcement régional.

%

En plus de ces moyens, 12 moyens aériens anti-incendie sont toujours déployés au niveau de ces wilayas, notamment les hélicoptères anti-incendie relevant des forces aériennes de l'Armée nationale populaire (ANP), y compris l'avion anti-incendie de grande capacité.

Et pour mieux gérer la situation, le ministre l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Brahim Merad, a dépêché le Directeur général de la Protection civile, le Colonel Boualem Boughelaf dans la wilaya de Béjaïa pour superviser personnellement le déroulement des opérations d'extinction des feux sur le terrain.

Pour la bonne prise en charge des blessés, le ministère de la Santé a pris des mesures dans ce sens, en soignant certains sur place et en transportant les plus graves dans les structures hospitaliers spécialisées.

Il a également mobilisé des moyens humains et matériels dont les médicaments pour faire face à cette tragédie.

De son côté, le ministère de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme a mis en place des cellules de crise en coordination avec les autorités locales des wilayas, où des instructions ont été données à l'effet de mobiliser tous les moyens nécessaires pour une prise en charge optimale des familles touchées les incendies.

Pour sa part, le ministère de l'Agriculture a appelé l'ensemble des citoyens à faire preuve de vigilance, à éviter de se rendre dans les zones forestières, en raison des conditions climatiques "anormales", et à contribuer à la sensibilisation aux dangers des feux de forêts.

Il a également, appelé les citoyens à la prudence et à la vigilance et à signaler tout éventuel danger sur le numéro vert de la DGF 10-70 ou sur le numéro vert de la protection civile 10-21.

Devant cette douloureuse tragédie, le président de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, M. Abdelmadjid Tebboune a adressé un message de condoléances aux familles des citoyens civils et militaires tombés en martyrs.

"Tout en partageant la tristesse et la douleur des familles des victimes et blessés, je prie Dieu Tout-Puissant d'accorder aux défunts Sa sainte miséricorde et de les accueillir en Son vaste paradis aux côtés de ceux qu'Il a comblé de Ses bienfaits, souhaitant prompt rétablissement aux blessés. Puisse Dieu nous accorder à tous patience et réconfort", a écrit le Président Tebboune.

Le président du Conseil de la Nation, M. Salah Goujil et le Premier ministre, M. Aïmene Benabderrahmane, ont, eux aussi, adressé des messages de compassion aux familles des victimes.

Le Général d'Armée Saïd Chanegriha, Chef d'Etat-Major de l'Armée nationale populaire a également adressé en son nom et au nom de l'ensemble des personnels de l'ANP ses sincères condoléances aux familles et proches des 10 militaires tombés en martyr à Beni K'sila (Béjaïa), souhaitant prompt rétablissement aux blessés.

Par ailleurs, le procureur général près la cour de Bejaïa a ordonné aux procureurs de la République près les tribunaux de Bejaïa, Amizour, Sidi Aïch et Akbou, l'ouverture d'enquêtes préliminaires en vue de déterminer les causes des feux de forêt qui se sont déclarés dans la wilaya et identifier les auteurs et ce, conformément aux dispositions de l'article 11 du Code de procédure pénale.

De son coté, le procureur général près la cour de Jijel a ordonné aux procureurs de la République près les tribunaux de Jijel et de Taher, l'ouverture d'enquêtes préliminaires en vue d'identifier les causes des feux de forêt qui se sont déclarés et identifier les auteurs, a indiqué lundi un communiqué de cette instance judiciaire.

"Dans le cas où le caractère criminel et subversif est établi, les dossiers seront soumis à la Section antiterroriste et lutte contre le crime organisé du tribunal de Sidi M'Hamed", indiquent des communiqués de ces instances judiciaires.