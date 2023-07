Afrique Australe: SADC sur les élections - Nouvelle phase de consultations des acteurs politiques

Une délégation de la communauté économique de l'Afrique australe, SADC, est dans nos murs. L'évaluation du processus électoral est dans leur agenda.

Les acteurs politiques vont défiler à Antaninarenina dans les jours qui viennent. Des émissaires de la SADC, la communauté économique régionale, sont dépêchés dans le pays pour « évaluer » le processus électoral en cours. Et pour ce faire, ils vont consulter les différentes parties prenantes du processus, notamment les partis et les organismes chargés des élections, durant leur séjour au pays. Hier, la délégation a reçu, dans la matinée, les membres de la plateforme RMDM. Cette aile dure de l'opposition, qui fustige à tout bout de champs les préparatifs des élections, a réitéré devant les fonctionnaires de la SADC « les failles » sur les listes et la délivrance des cartes nationales d'identité. Ils soupçonnent que « fraudes sont en train de s'organiser ».

Transition

Les élections sont au coeur des discussions. Mais d'autres groupes de réflexions veulent repousser les dates au bénéfice de la mise en place d'une transition qui a « pour objectif de jeter les bases d'une véritable réforme ». Hanitra Razafimanantsoa, députée élue dans le deuxième arrondissement de la capitale et consorts, ont également rencontré les émissaires de la SADC, hier, à Antaninarenina. Cette élue est un soutien de l'alliance « ApoGeniies » qui veut une transition avant les élections présidentielles de novembre prochain. Hier, Alphonse Toto, Naivo Marius Rakotozafindrabe ou Solohery Hilaire dit Sadredra, ont été aussi aperçus à l'hôtel Colbert avec les émissaires de la communauté économique régionale.

Élections justes

La délégation de la SADC recevra aujourd'hui, à l'hôtel Colbert, dans l'après-midi l'ancien président Hery Rajaonarimampianina. Il sera accompagné par son staff politique. En janvier dernier, les ténors du parti HVM ont déjà eu des discussions avec les émissaires de cette organisation régionale, qui portaient sur la modernisation de la liste électorale. Le sujet pourrait alors revenir sur le tapis aujourd'hui. D'ailleurs, Hery Rajaonarimampianina a toujours insisté sur la « nécessité » d'une réforme du processus électoral, notamment au niveau de l'arsenal juridique, et la mise en place d'un climat d'apaisement afin « d'éviter une nouvelle crise post-électorale ». L'ancien président défend cette thèse sur toute la ligne. Hier, la question aurait, une fois de plus, été évoquée devant l'ambassadrice Pierangelo. lieu Hery Rajaonarimampianina et Rivo Rakotovao ont d'ailleurs rencontré cette diplomate « pour discuter de l'importance de la tenue d'élections libres et justes » rapporte l'ambassade américaine.