Maroc: Marrakech - M. Akhannouch visite le site devant abriter les assemblées générales annuelles du Groupe de la Banque Mondiale et du FMI

Marrakech — Le Chef du Gouvernement, Aziz Akhannouch, a présidé, lundi à Marrakech, la 3ème réunion du comité national de pilotage pour l'organisation des Assemblées générales annuelles du Groupe de la Banque Mondiale et du Fonds Monétaire International (FMI), et effectué une visite au site devant abriter, en octobre prochain, ces rencontres de haut niveau.

Le Chef du Gouvernement, qui était accompagné des membres du Comité National de Pilotage pour l'organisation de ces réunions, a ainsi visité les différents espaces devant abriter ces assemblées générales afin de prendre connaissance sur place de l'état d'avancement des préparatifs et s'assurer de la capacité des infrastructures mises en place pour accueillir, dans les meilleures conditions, 14.000 participants de haut niveau, dont des ministres de l'Economie et des Finances et des Gouverneurs de Banques centrales issus de 189 pays membres.

A cette occasion, des explications ont été présentées à M. Akhannouch et aux membres du Comité National de pilotage sur ce site et ses différentes dépendances et infrastructures mises en place.

Le Chef du Gouvernement, qui a par la même occasion, présidé la 3ème réunion du Comité de pilotage, a mis en exergue le rayonnement acquis désormais par le Royaume en abritant des manifestations mondiales de renom, rappelant les réalisations accomplies en termes d'infrastructures et de projets structurants, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

M. Akhannouch a aussi souligné que le choix du Maroc pour accueillir une rencontre mondiale du niveau des assemblées générales annuelles du Groupe de la Banque Mondiale et du Fonds Monétaire International, lesquelles se tiennent toutes les trois années dans un Continent différent, reflète l'intérêt particulier que les institutions financières internationales accordent au Royaume, relevant que cet événement offre au Maroc l'opportunité de faire entendre la voix du Continent africain auprès de la communauté internationale.

Il a en outre appelé les parties concernées, départements ministériels et autorités locales de la ville de Marrakech, à déployer tous les efforts nécessaires en vue d'assurer le succès de cet événement important et de garantir les meilleures conditions d'accueil des participants.

Pour sa part, la ministre de l'Economie et des Finances, Mme Nadia Fettah a indiqué que cette troisième réunion du Comité National de pilotage, qui a vu la participation de l'ensemble des partenaires à l'échelle centrale et locale, a été consacrée à l'état d'avancement des travaux sur le site devant abriter ces importantes manifestations, aux axes d'intervention et au programme scientifique de cet évènement, notant que ces réunions annuelles du Groupe de la Banque Mondiale et du FMI reviennent sur le Continent africain après avoir été organisées pour la première fois à Nairobi, au Kenya, il y a cinquante ans.

Dans une déclaration à la presse, la ministre a en outre expliqué que ce rendez-vous mondial consacré à l'examen de diverses questions liées aux domaines financiers et au secteur privé offre l'occasion de mettre en relief les réalisations majeures accomplies par le Maroc ainsi que les opportunités d'investissement offertes aux investisseurs internationaux au cours des vingt dernières années, conformément aux Orientations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, afin d'accompagner les efforts déployés par le Royaume dans ce sens et de jeter la lumière sur la dynamique que vit le Maroc, à l'image de l'ensemble du Continent africain.

Ont pris part à la réunion du comité de pilotage : M. Abdelouafi Laftit, ministre de l'Intérieur, Mme Nadia Fettah, ministre de l'Economie et des Finances, M. Khalid Ait Taleb, ministre de la Santé et de la Protection sociale, Mme Fatim Ezzahra El Mansouri, ministre de l'Aménagement du Territoire National, de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Politique de la ville, Mme Fatima Zahra Ammor, ministre du Tourisme, de l'Artisanat et de l'Economie Sociale et Solidaire, Mme Laila Benali, ministre de la Transition Energétique et du Développement Durable, M. Mohamed Abdeljalil, ministre du Transport et de la Logistique, ainsi que M. Abdellatif Jouahri, wali de Bank Al Maghrib, M. Karim Kassi-Lahlou, wali de la région Marrakech-Safi et gouverneur de la préfecture de Marrakech, M. Fouad Yazourh, ambassadeur directeur général au ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains Résidant à l'Etranger, et M. Adel El Fakir, directeur général de l'Office National Marocain du Tourisme.

Ces réunions annuelles seront articulées autour de six thématiques principales que sont l'inclusion financière et digitale, le développement durable, les réformes des institutions financières internationales, l'entreprenariat et l'innovation, les filets sociaux et la tolérance et le vivre-ensemble.

Les assemblées du Groupe Banque Mondiale-FMI constituent un rendez-vous annuel qui réunit les opérateurs internationaux économiques et financiers de haut niveau, en vue de proposer des solutions aux défis d'avenir.