Algérie: Feux de forêt - Le Premier ministre présente ses condoléances aux familles des victimes

ALGER — Le Premier ministre, M. Aïmene Benabderrahmane a présenté, lundi, ses sincères condoléances et sa profonde sympathie aux familles des citoyens, civils et militaires, tombés en martyrs suite aux feux de forêt déclenchés dans plusieurs wilayas du pays.

"C'est avec une profonde affliction que j'ai appris la nouvelle tragique du décès de citoyens, civils et membres de l'Armée nationale populaire (ANP), suite aux feux de forêt qui ont frappé plusieurs wilayas de notre pays", a écrit le Premier ministre dans son message de condoléances.

"En cette douloureuse circonstance, je ne puis que partager avec les familles des victimes leur douleur et leur chagrin, et leur adresser mes condoléances les plus sincères et leur exprimer toute ma sympathie, priant Allah Tout-Puissant, d'accueillir les défunts en Son vaste paradis, de les combler de Sa miséricorde, de prêter à leurs familles patience et réconfort, et d'accorder un prompt rétablissement aux blessés", lit-on dans le message de condoléances.