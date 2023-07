Congo-Brazzaville: Apprentissage - Des opportunités de formation en logistique de santé offertes aux jeunes africains

Une formation sur la chaîne d'approvisionnement pour la santé sera organisée prochainement à l'intention des jeunes africains de près de vingt pays dont le Congo, afin d'étoffer leurs connaissances en logistique de santé, a annoncé Marius Mavoungou, logisticien, expert en commerce international, Supply Chain manager, logistique et transit.

La formation sera animée par Pierre de Vasson et Gilles Marion, experts sur la chaîne d'approvisionnement. "Elle est composée de plusieurs modules dont celui lié à l'introduction au système de santé, à l'introduction à la chaîne d'approvisionnement de santé publique, aux produits dans la chaîne d'approvisionnement de la santé publique ...", a indiqué Marius Mavoungou.

Et de poursuivre : « Au moment où les services de santé mondiaux se numérisent rapidement et deviennent de plus en plus disruptifs, Bee Skilled, le réseau mondial pour les professionnels de la santé, s'associe à la fédération africaine des associations des logisticiens pour proposer des cours abordables sur la chaîne d'approvisionnement en santé, soutenant les professionnels à trouver des solutions aux goulots d'étranglement de la chaîne d'approvisionnement.

Ces cours, a-t-il précisé, sont destinés aux professionnels tels que les pharmaciens, les médecins, les infirmières, les ingénieurs biomédicaux, les travailleurs de la santé de première ligne, le personnel de gestion travaillant dans la chaîne d'approvisionnement publique ou privée ou la gestion des programmes de santé...

« Le cours CAC 1 (certificat d'apprentissage collectif ) - Chaîne d'approvisionnement pour la santé, par exemple, est un cours certifié CPD et se concentre sur les fonctions de la base de la chaîne d'approvisionnement et combine les compétences de la chaîne d'approvisionnement internationalement acceptées avec le contexte de la santé publique, pour le rendre pertinent et pour les universitaires et les professionnels de la santé publique », rencheri l'expert en commerce international, Supply Chain manager, logistique et transit.

Il souhaite que de nombreux jeunes congolais prennent part à ces cours pour être en phase avec les nombreuses mutations qui s'opèrent dans le secteur de la logistique en perpétuelle évolution.

Signalons que Marius Mavoungou est aussi volontaire assistant gestionnaire de la communauté, du renforcement des capacités et développement de réseau au niveau national en République du Congo.