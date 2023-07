Congo-Brazzaville: Royaume Loango - Le nouveau roi installé sur son trône

Le nouveau roi de Loango, Sa Majesté Moe Paka Sindji N'Tukuni, a été intronisé le 23 juillet à Bwali, dans le département du Kouilou, en présence du Premier ministre, Anatole Collinet Makosso, de quelques membres du gouvernement, du roi Makoko Michel Ganari Nsalou II, des représentants des royaumes du Bénin et du Gabon ainsi que de plusieurs autres personnalités nationales et étrangères.

Au cours de la cérémonie d'intronisation, le Premier ministre a rappelé que le royaume Loango comme le royaume Téké est une notabilité traditionnelle, une véritable institution de régulation sociale qui incarne les valeurs morales et participe ainsi à la gestion et règlement des conflits. « C'est la fin d'un long feuilleton qui a duré pratiquement trois ans après divers processus de sélection, de désignation et d'initiation qui se terminent aujourd'hui avec la consécration et l'intronisation du roi Moe Paka Sindji N'Tukuni », a-t-il déclaré.

Cette cérémonie s'est effectuée dans le respect des us et coutumes du royaume. Elle a été précédée par une autre qui a prévalu dans le monde, notamment la célébration du 21 au 22 juillet de Tchikandi. Le nouveau roi succède au feu roi Moé Makosso IX décédé en décembre 2020 dernier.

Les armoiries de ce royaume ont une très forte signification, par exemple la main ouverte aux sept étoiles symbole du royaume sur fond blanc incarne non seulement les sept provinces de ce royaume mais plus encore les sept étoiles de la pléiade, du ciel, les sept couleurs de l'arc-en-ciel et les sept années probatoires d'assises du pouvoir du Mâ Loango. En plus de la pureté et de l'innocence, cette main symbolise également la sainteté.

Qui est le nouveau roi ?

Moé Fouti Loemba François dit Moe Paka Sindji N'Tukuni, XVIIIe roi de Loango, est le neveu direct de Sa Majesté Moé Tati 1er, défunt roi de ce royaume. Né le 6 juin 1952 à Siafoumou, petit village de moins de cent habitants à cette époque où il a passé toute son enfance, il est fils d'André Fouti Loemba et Moe Toukoula Marie, princesse et soeur ainée du défunt roi Moé Mayoulou. Issu d'une fratrie de huit enfants, dont il est le cinquième, il débute ses études primaires au quartier Siafoumou et à Mvou-Mvou. En 1966, il est admis au concours d'entrée en classe de sixième au lycée Victor-Augagneur de Pointe-Noire. Dès la classe de cinquième, il rentre à l'internat où il restera jusqu'en classe de terminale.

En juin 1972, il réussit brillamment au baccalauréat série C, mathématiques avec mention Bien. Après son diplôme d'ingénieur en informatique en 1978, il est admis à l'université Pierre et Marie Curie Paris VI et obtient avec mention Très bien le diplôme d'études approfondies(DEA) en recherche opérationnelle, option transmission et traitement de l'information. En 1981, un premier travail s'offre à lui à TDF (Télé diffusion de France) jusqu'en 1983 avant de travailler au CHU de Rouen où il occupe le poste de responsable réseau informatique et membre du conseil d'administration, il dirige à cet effet une équipe d'une vingtaine d'agents.

En 1998, il intègre successivement deux sociétés de service en informatique, Sema Groupe et Schlumberger Sema, où il occupe les fonctions de directeur de projet. En 2004, il exerce au sein du groupe Atos origine, dans les services Net York Security service and SS où il occupe les fonctions de consultant en métrologie dans l'optimisation et la résolution des problèmes de performance dans les réseaux et applications informatiques. En juin 2007, il crée le site officiel du royaume de Loango, afin d'informer sur l'actualité et les activités du royaume. En juin 2010, il est nommé ambassadeur pour la paix universelle à Brazzaville par Blaise Adoua, président du comité national de la paix, conférence FPU. Depuis octobre 2017, il a pris sa retraite en qualité de cadre supérieur. Le nouveau roi Moé Paka Sindji N'Tukuni est marié et père de cinq enfants.