Congo-Kinshasa: 9es Jeux de la Francophonie - Catherine Katungu encourage les Léopards culturels

Des artistes congolais, regroupés au sein des Léopards culturels, ont achevé leur préparation en vue de participer aux 9es Jeux de la Francophonie prévues du 28 juillet au 6 août pour la première fois à Kinshasa, en République démocratique du Congo (RDC).

La ministre de la Culture, des Arts et du Patrimoine, Catherine Katungu Furah, a rencontré, le 21 juillet, dans la salle des conférences du Musée national du Congo les artistes sélectionnés pour lesdits Jeux. C'était avant de prendre part à la 105e réunion du conseil des ministres où elle a du reste porter les revendications des Léopards culturels en proie à moult difficultés tout au long de leur préparation. Face à aux Léopards culturels qui défendront les couleurs congolaises aux compétitions culturelles durant les Jeux, Catherine Katungu Furah a commencé par reconnaître que les artistes ont traversé un calvaire pendant leur préparation. Elle les a vivement remerciés, ainsi que leurs encadreurs, pour leur amour du pays. « Vous avez été considérés comme des laissés-pour-compte, oubliés, mais je voudrais vous encourager et je porte toujours vos préoccupations au sommet, je recevais toutes vos informations par vos encadreurs et des membres du comité organisateur des Jeux, j'ai eu beaucoup de problèmes à présenter par rapport aux avancements des activités, notamment les déplacements (voyages) des uns et des autres, de communication, la durée avec des délais non respectés... Il n'est plus besoin de revenir sur ce qui n'a pas marché, mais plutôt de s'accrocher à la chance qui nous reste de représenter notre pays. J'ai tenté de solliciter la réception des artistes auprès du président de la République, parce qu'ils ont connu beaucoup de problème, ils ont accepté de relever le défi. Aussi doivent-ils se sentir accompagnés par le chef de l'Etat », a indiqué la ministre de la Culture, des Arts et du Patrimoine aux Léopards culturels.

%

Et Catherine Katungu Furah de poursuivre : « Je sais qu'il y a beaucoup de gens, des détracteurs de la paix et de la réussite de ces Jeux, qui voudraient passer par n'importe qui pour essayer de démoraliser les athlètes et les artistes... il est grand temps que nous puissions prendre tous conscience de ce combat déjà. Nous estimons être des militaires pour affronter ces détracteurs par notre savoir-faire, notre maîtrise de nous-mêmes et notre détermination à atteindre notre objectif de gagner ces Jeux ».

Et de rappeler avec pertinence : « Les pays qui devaient organiser cette édition des Jeux ont exprimé leur incapacité à les accueillir pendant la période que nous sommes en train de traverser. Croyant en nos talents et voulant montrer au monde que nous avons la détermination, des capacités et des talents, le président de la République a pris le risque de sauver les Jeux... Avec la problématique de la Covid, beaucoup de pays se sont désengagés, il a donc fallu avoir le courage et un degré très élevé de prise de risque du président de la République pour sauver les Jeux... Nous sommes donc plus que déterminés à aller jusqu'au bout. Je crois en vous, c'est pour cela que je parle sans crainte, nous avons de maigres moyens, mais c'est notre engagement qui nous pousse... ».

La RDC est une pionnière de la culture et un vivier de talents, aussi espère-t-on des médailles, a dit Catherine Katungu Furah, avant de préciser que Kinshasa a délégué plus de candidats que d'autres provinces du pays. Les artistes de 15 provinces sur 26 de la RDC vont prendre part aux Jeux. Cet événement est d'abord culturel, et les artistes sont l'arme de la RDC lors des Jeux, bénéficiant de l'appui de Dieu et des ancêtres.

Elle les a invités à faire de leur mieux, dans le fair-play, la paix, la résilience, car participer aux Jeux, c'est être solidaire aux Congolais et aller au-delà des difficultés et des obstacles. La ministre de la Culture a enfin passé en revue les onze différentes disciplines culturelles auxquelles se sont engagés les artistes congolais, notamment la chanson, la danse, les contes, la peinture, la sculpture d'installation, la photographie, la danse hip-hop, la jonglerie avec ballon, la marionnette géante, la création numérique et la littérature nouvelle.

Les artistes, par la voix du sculpteur Cédric Songo, ont pris en compte les mots d'encouragement de la ministre, assurant de représenter valablement le pays aux Jeux avec des fortes chances de glaner des médailles, et attendant aussi la concrétisation des promesses faites par le gouvernement à leur endroit.