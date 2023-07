Angola: Un diplomate angolais pour le renforcement des relations de coopération avec l'Érythrée

Addis — Abeba - L'ambassadeur d'Angola en Éthiopie et représentant permanent auprès de l'Union africaine (UA) et de la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique (UNECA), Miguel César Domingos Bembe, a défendu ce lundi 24 juillet, à Addis-Abeba, l'établissement de « relations de coopération globales et pragmatiques avec l'Érythrée dans le cadre d'une vision panafricaniste, intégrée, prospère et pacifique »

Le diplomate angolais, qui a exprimé sa position lors d'une rencontre qu'il a eue avec le ministre-conseiller Biniam Berhe, chef de la mission diplomatique de l'État d'Érythrée en Éthiopie, a souligné que les deux pays entretiennent d'excellentes relations amicales, cependant, il a défendu le renforcement de la coopération bilatérale.

Au cours de la réunion, l'ambassadeur Miguel Bembe, qui était accompagné d'autres entités de la représentation diplomatique angolaise, a suggéré la négociation et la signature d'instruments juridiques qui servent de base à la coopération bilatérale.

Dans ce sens, il a souligné l'Accord général de coopération déjà existant dans les domaines économique, technique, scientifique et culturel entre les gouvernements des deux pays, ainsi que le Mémorandum d'entente pour l'établissement du mécanisme de consultation politique entre le Ministère angolais des Relations extérieures et le Ministère érythréen des Affaires étrangères.

A l'occasion, le diplomate a également évoqué le Mémorandum d'entente dans les domaines de la Défense, de la Sécurité et de l'Ordre public pour la concrétisation d'actions en vue de répondre aux défis de la lutte contre le terrorisme et le crime organisé, ainsi que de promouvoir l'échange d'expériences et d'informations dans le domaine de la sécurité maritime.

Le diplomate Miguel Bembe et son interlocuteur ont conclu que les similitudes des deux pays, en termes de potentiel en ressources hydriques et minérales et dans le domaine agricole, pourraient aboutir à un partenariat mutuellement avantageux.