Algérie: Incendies - La société civile intensifie les campagnes de sensibilisation et de boisement

ALGER — Face à la vague de chaleur et aux températures records enregistrées à travers plusieurs régions du pays, des associations et organisations de la société civile ont lancé de vastes campagnes de sensibilisation aux risques d'incendies pour inciter les citoyens à s'impliquer sur le terrain par le signalement et la participation aux campagnes de nettoiement et de boisement.

Les acteurs de la société civile approchés par l'APS ont été unanimes à affirmer que le facteur humain demeurait la "principale cause" des incendies, d'où l'importance de l'accompagnement et de la sensibilisation d'un maximum de citoyens pour les inciter à participer à la protection du patrimoine forestier et de l'environnement.

A cet effet, le président de l'Organisation algérienne de l'environnement et de la citoyenneté, Sofiane Affane, a souligné que son instance avait participé, en tant qu'acteur de la société civile, aux efforts nationaux de sensibilisation dans le cadre de la lutte contre les incendies de forêt, et ce, à travers l'organisation de campagnes de proximité en coordination avec les services de la Direction générale des forêts, de la Protection civile, de la Police et de la Gendarmerie nationale.

Les campagnes ont ciblé les usagers de la route pour les inciter à éviter le jet anarchique des déchets de produits inflammables comme les mégots de cigarette, les bouteilles de parfums et les bouteilles en verre, a précisé le responsable.

Des campagnes ont également été organisées au niveau des espaces forestiers pour sensibiliser les citoyens aux risques des barbecues et du jet de produits inflammables et polluants dans la nature.

L'organisation a également étendu ses activités aux marchés populaires, cafés et centres commerciaux, dans le but de diffuser la culture du signalement des incendies et de sensibiliser les jeunes à la nécessité d'éviter d'allumer intentionnellement des feux pour récolter du charbon, a ajouté M. Affane.

Pour sa part, Mounir Arbia, membre de l'Association des anciens Scouts musulmans algériens (SMA), a expliqué que l'association s'employait à contribuer à la lutte contre les incendies par le biais d'un programme annuel axé sur la prévention, à travers les opérations de sensibilisation menées par les groupes scouts et les opérations de nettoyage des abords des forêts et des zones montagneuses pour retirer les déchets laissés par les visiteurs.

Et d'ajouter que les 400 groupes des anciens SMA poursuivaient leurs activités pendant l'été, à travers les camps d'été organisés par l'association dans les zones côtières, soulignant l'importance d'inculquer aux jeunes générations l'esprit d'initiative et la culture de la préservation de la ressource forestière.

A cet effet, l'association a lancé un ensemble de projets et programmes qui s'inscrivent dans le cadre de la protection de l'environnement et du soutien aux efforts officiels de prévention des incendies, dont le projet "Un arbre pour chaque martyr", qui vise à atteindre un million et demi d'arbres, et les projets de reboisement des forêts endommagées, en coordination avec la Direction générale des forêts.

Le reboisement, un défi de taille

Dans le cadre des efforts déployés pour compenser les pertes causées par les incendies ces dernières années, des acteurs ont lancé le défi du reboisement.

L'Organisation algérienne de l'environnement et de la citoyenneté a ainsi obtenu, en vertu de l'accord-cadre conclu avec la Direction générale des forêts, au titre de la campagne nationale de reboisement, des sites forestiers pour reboisement.

De leur côté, les responsables de l'initiative "Algérie verte", qui célèbre son dixième anniversaire, misent sur la contribution à la plantation d'arbres dans les cités et les forêts.

L'initiative, lancée sous le slogan "Un arbre devant chaque maison", compte deux volets : la plantation d'arbres dans les différents quartiers à travers les 58 wilayas et la compensation des pertes subies par les forêts à la suite des incendies, explique l'auteur de l'initiative, Fouad Maala.

Cette opération, qui a touché plusieurs wilayas pilotes, à l'instar de Batna, M'sila, Biskra, Ouled Djellal et d'autres wilayas impactées par les incendies, a permis la plantation de dizaines de milliers d'arbres avec un taux de réussite de 80-90%, selon M. Maala.

Les auteurs de l'initiative ont choisi de planter des arbres fruitiers réputés pour leur longue durée de vie pour compenser les pertes forestières, tels que l'olivier, le caroubier, le pistachier de l'Atlas et le chêne dans les régions froides, en raison de sa résistance.

Concernant les wilayas du sud, M. Maala a fait état du projet de "barrages verts" prévoyant la plantation d'arbres locaux, précisant que l'expérience avait été lancée à titre pilote dans la wilaya d'In Salah.

Il a salué l'intérêt croissant porté par les citoyens au verdissement des villes, soulignant que leur interaction avec l'initiative avait permis de l'étendre à 58 wilayas et d'appuyer le projet "Une pépinière dans chaque maison".

L'Association nationale de volontariat mise, quant à elle, sur la réalisation des Objectifs de développement durable (ODD) sur le terrain, notamment ce qui a trait à la préservation et la restauration des écosystèmes terrestres, a expliqué son président, Abderraouf Zerrouki, qui a affirmé que "la protection de l'environnement est l'affaire de tous".

"Le citoyen est la pierre angulaire dans la démarche de protection des forêts et de l'environnement", a-t-il soutenu.

Le ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire avait lancé, en juin dernier, une campagne de prévention contre les feux de forêt, prévue tout l'été à travers l'ensemble des wilayas du pays, avec la participation de plusieurs secteurs ministériels, organismes et établissements publics et acteurs de la société civile.

Cette campagne vise à sensibiliser à l'importance de la préservation du patrimoine forestier contre les risques d'incendies par l'adoption des bons gestes et le respect des règles de prévention. Il s'agit notamment de s'abstenir d'allumer des barbecues à proximité des espaces forestiers et agricoles, de ne pas jeter de mégots de cigarettes et de déchets en verre dans la nature, de ne pas allumer de feux d'artifices et d'éviter les travaux en extérieur susceptibles de provoquer des étincelles.