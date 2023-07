Congo-Brazzaville: Lutte contre la maladie des mains sales - L'assainissement des villes, une nécessité

L'épidémie qui vient de se déclarer au Congo, précisément dans la ville de Dolisie, causée par la combinaison de trois pathologies, notamment le choléra, la shigellose et la fièvre typhoïde, est qualifiée de maladie des mains sales. Elle est aussi un signal fort pour que des villes et campagnes se transforment en des lieux d'assainissement permanent.

Il va sans dire que l'hygiène des mains a un rapport étroit avec l'assainissement de l'environnement. « En plus des précautions et mesures que les autorités chargées des questions sanitaires sont appelées à prendre pour la sensibilisation de la population à l'hygiène des mains et des aliments. Il est aussi urgent que les villes se transforment en chantier d'assainissement, puisque tout le monde voit comment elles sont sales », a déclaré un médecin. Il se pose là un problème d'assainissement des villes et campagnes. En rapport avec la mesure gouvernementale de l'assainissement de l'environnement qui doit se faire chaque premier samedi du mois, d'autres actions de salubrité devraient être envisagées pour rendre notre environnement propre. « Heureusement que cette épidémie arrive au moment de la saison sèche. La maladie de choléra que la ville de Pointe-Noire a connue dans les années antérieures s'était vite propagée à cause des pluies qui s'abattaient dans la ville associées à l'insalubrité de celle-ci. Il est temps que la propreté des villes soit une priorité pour les autorités municipales », a dit un autre habitant de Pointe-Noire. Il est vrai que les caniveaux et les rivières de la ville sont remplis de microbes de toute nature. Certains coins de la ville se sont transformés en décharges publiques avec des immondices qui débordent autour des bacs à ordures en dégageant des odeurs nauséabondes.

Quand l'épidémie s'est déclenchée à Dolisie, les responsables de santé et municipaux de la contrée ont souligné l'urgence dans la prise en compte de celle-ci. Et il s'avère que quelques jours après, des cas suspects ont été constatés dans d'autres villes environnantes, à Pointe-Noire et Brazzaville. « Nous avons constaté des cas récurrents de fièvre associée à des douleurs abdominales et quelquefois à des diarrhées sanglantes. Au début de l'épidémie, nous avons eu du mal à maîtriser la situation. Nous recevons tous les jours des patients. Les autorités administratives et sanitaires ont été informées. Au niveau départemental et national, des efforts ont été fournis pour essayer d'accompagner les médecins. Les équipes ont été mobilisées pour faire certains prélèvements qui ont mis en évidence la présence du shigella et salmonella. Nous avons besoin d'antibiotiques et de lits puisqu' il y a un afflux de malades et nous sommes débordés. Nous attendons de l'aide pour essayer d'éradiquer cette épidémie dans des brefs délais », ont souligné les responsables sanitaires de la ville.

Notons qu'en plus des symptômes du choléra et de la fièvre typhoide, la maladie de shigellose est une infection aiguë associée à plusieurs symptômes. En particulier, elle cause une diarrhée liquide qui survient dans les 24 ou 48 heures après l'ingestion de l'agent étiologique. L'infection peut être légère ou asymptomatique. La forme dysentérique aiguë typique de l'adulte débute brusquement après une incubation brève. Elle se caractérise par des douleurs abdominales souvent accompagnées de vomissements et l'émission de selles glairo-sanglantes est très fréquente.