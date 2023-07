Algérie: Feux de forêts - Goudjil présente ses condoléances aux familles des victimes

ALGER — Le président du Conseil de la nation, M. Salah Goudjil a adressé, lundi, un message de condoléances aux familles des citoyens civils et militaires tombés en martyrs, suite aux feux de forêt qui se sont déclarés dans les wilayas de Bouira, de Bejaia et de Jijel, indique un communiqué du Conseil.

"C'est le coeur résigné face à la volonté de Dieu Tout Puissant, que je présente, en mon nom et aux noms de Mesdames et Messieurs membres du Conseil de la nation, mes sincères condoléances et toute ma sympathie aux familles des victimes tombées en martyres, suite aux feux de forêt qui se sont déclarés dans les wilayas de Bouira, de Bejaia et de Jijel, des citoyens civils et des membres de l'Armée nationale populaire (ANP), digne héritière de l'Armée de libération nationale (ALN)", a écrit M. Goudjil.

"Tout en partageant la tristesse et la douleur de notre peuple, je prie Dieu de nous accorder à tous patience et réconfort, je souhaite un prompt rétablissement aux blessés, puisse Dieu accorder aux défunts Sa sainte miséricorde et les accueillir en Son vaste paradis aux côtés de ceux qu'Il a comblés de Ses bienfaits, et accorder à leurs proches patience et réconfort".

"Je prie Allah Tout Puissant de guider les pas de l'ANP et de tous les services qui se sont dépêchés pour secourir, sauver et assister les victimes de ces incendies. Puisse Dieu préserver l'Algérie de tout malheur", a-t-il ajouté.