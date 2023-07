Cameroun: André Onana - « Un grand honneur d'être à Manchester United »

Après sa signature officielle à Manchester United, André Onana s'est prononcé sur ce transfert de « fierté » et la sensation qu'il éprouve actuellement avec ses proches au Cameroun dans son pays natal.

Man U a publié ce jeudi soir un communiqué informant que le gardien camerounais est désormais un des leurs. « Je suis très enthousiaste. Pour moi, c'est un grand honneur, c'est un grand privilège que de faire partie de ce grand club, de cette famille », déclare le portier de 27 ans aux médias de l'équipe anglaise.

« Bien évidemment, je n'ai pas hésité... Manchester United étant l'un des plus grands clubs au monde et moi-même ayant déjà des amis qui jouaient ici. En plus, j'ai aussi eu l'opportunité de travailler avec Edwin van der Sar, quand je jouais à l'Ajax à l'époque, donc je connais pas mal de choses sur ce grand club », poursuit André Onana qui a rejoint les Red Devils à San Diego aux USA pour la pré-saison.

« Ils (ses proches au Cameroun) sont très fiers. Ils sont très fiers de moi pour tout. Pour moi et pour mon pays. Pour moi, c'est quelque chose d'énorme, c'est une énorme nouvelle. Je reçois beaucoup de soutien de mes frères au Cameroun. Je suis très heureux et eux sont fiers de moi. Du point de vue de mon pays, c'est génial d'avoir quelqu'un qui joue pour Manchester United, parce que c'est un grand club, un club énorme. C'est merveilleux pour nous », a conclu l'ancienne star de l'Inter Milan et de l'Ajax Amsterdam.

Après une première campagne riche à l'Inter Milan, André Onana passe un nouveau cap. Le gardien de but quitte le Giuseppe Meazza pour Old Trafford, malgré une Coupe d'Italie, une Supercoupe d'Italie, une finale de la Ligue des champions et des supplications des fans des Nerazzurri.