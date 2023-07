Angola: 8,8 millions d'euros pour la production de café en

Luanda — Le secteur agricole en Angola a reçu un don de 8,8 millions d'euros (plus de huit milliards de kwanzas) de l'Agence française de développement (AFD), pour l'augmentation de la production de café robusta dans le pays, à travers le projet "Mukafe".

Le projet Mukafé prévoit de bénéficier aux familles productrices de six municipalités des provinces d'Uíge, Cuanza Norte et Cuanza Sul, régions à forte production de café.

D'une durée de cinq ans, à compter de cette année 2023, le projet a été présenté ce lundi, à Luanda, par le Ministère de l'Agriculture et des Forêts, un événement auquel ont participé des producteurs nationaux et des représentants du corps diplomatique accrédités en Angola.

Selon la coordinatrice de Mukafe, Júlia de Carvalho, avec le financement susmentionné, le secteur agricole espère soutenir environ 500 000 agriculteurs familiaux, un objectif atteint en 1973, une période au cours de laquelle l'Angola était l'un des plus grands producteurs de café au monde.

Júlia de Carvalho a déclaré que l'un des principaux défis du secteur est d'atteindre une production d'environ 1 000 kilogrammes par hectare de café commercial, avec des plans pour cultiver une superficie de 100 000 hectares, en vue de dépasser la production actuelle de près de 200 kilogrammes/hectare.

D'autre part, l'ambassadrice de l'UE en Angola, Jeannette Seppen, a déclaré que Mukafe faisait partie d'un programme plus large lancé en 2020 pour soutenir la diversification de l'économie angolaise, la "première priorité du gouvernement".

Elle a déclaré que cette initiative relancerait la chaîne de valeur de ce produit, avec la création d'emplois dignes pour les plus vulnérables, en particulier les femmes et les jeunes, ainsi que le placement de l'Angola dans le classement des cafés de spécialité.

Selon la diplomate, le soutien financier aux chaînes de valeur du café facilitera la transition de l'Angola d'un producteur historique à grande échelle de café Robusta commun à un producteur spécialisé de café de haute qualité.

Pour Jeannette Seppen, l'objectif sous-jacent de cette transition est d'obtenir un rendement économique plus élevé sur les exportations de café angolais, permettant une meilleure rémunération des producteurs et canalisant davantage de ressources vers l'économie locale.

L'ambassadrice a assuré que l'Union européenne est en train de finaliser un accord avec l'AFD pour élargir le Projet d'appui à la formation agricole et rurale (PAFAR), pour soutenir la formation des femmes et des jeunes de Mukafe.

A son tour, l'ambassadeur de France en Angola, Daniel Vosgien, a assuré que l'AFD, en partenariat avec l'UE, entend apporter un soutien le plus complet et pragmatique possible à la culture du café, car elle est d'une importance capitale pour la diversification de l'économie angolaise et la création d'emplois de qualité dans les zones rurales, en particulier.

Pour sa part, le secrétaire d'État aux Forêts, André de Jesus Moda, a assuré qu'à partir d'octobre de cette année, le secteur prévoit de distribuer environ trois millions de plants de café, la priorité étant donnée aux producteurs familiaux.

Parmi les différents objectifs de Mukafe, il convient également de souligner l'amélioration de la qualité du café, la contribution d'une croissance diversifiée, durable et inclusive, ainsi que l'amélioration de la performance et de la croissance de la chaîne de valeur du café, l'identification et la résolution des difficultés existantes pour augmenter la production et la productivité.

Jusqu'en 1973, l'Angola produisait environ 243 780 tonnes de café, ayant exporté 223 800 tonnes en 1974, ce qui lui a valu des revenus de 182,400 millions de dollars américains, devenant ainsi le quatrième exportateur mondial de café.

La baisse de la production et de la qualité du café angolais a été due à la guerre civile qui a ravagé le pays pendant 27 ans.