Cameroun: Kylian Mbappé reçoit une offre fulgurante de l'Arabie Saoudite

Des informations révèlent que le club saoudien d'Al-Hilal a fait une offre record pour Kylian Mbappé, la star française ne voulant pas prolonger son contrat avec le Paris Saint-Germain.

La fulgurante offre vient d'Al Hilal et constitue un record mondial, car jamais autant d'argent n'a été proposé pour un seul joueur. Le transfert le plus énorme reste toujours celui de Neymar Jr, lorsque le Brésilien quittait Barcelone pour le le PSG en 2017 pour 222 millions d'euros.

On apprend par l'Équipe et The Athletic qu'un montant de 300 millions d'euros est proposé pour Kylian Mbappé. Le joueur de 24 ans peut gagner un salaire monstrueux en Arabie Saoudite, car on parle d'un contrat d'une valeur de 700 millions d'euros par saison.

Plusieurs équipes font maintenant la queue pour Kylian Mbappé dont Barcelone, l'Inter Milan, Chelsea, Manchester United mais aussi le Real Madrid. L'attaquant n'a plus qu'un an de contrat avec le club de la capitale française et le PSG lui a posé un dilemme : prolonger ou partir.

L'international français d'origines camerounaises est retiré de la sélection du club après un seul match disputé lors de cette présaison.