Afrique: Rui Vitoria célèbre son premier anniversaire à la tête des Pharaons d'Égypte

Le sélectionneur national de l'équipe nationale d'Égypte a célébré ses douze mois à la tête des Pharaons de Mohamed Salah avec un message émouvant sur les réseau sociaux.

Rui Vitoria a publié ses impressions sur Instagram après sept matchs et autant de victoires avec 17 buts marqués et n'en concédant que deux au passage. « Cela a été extrêmement gratifiant d'entraîner ce groupe de joueurs et d'être impliqué dans l'évolution du football égyptien », a écrit l'entraîneur de 53 ans.

Avec lui, les Pharaons se sont qualifiés pour la CAN 2022 en Côte d'Ivoire, le Groupe D des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations avec 12 points en cinq matchs. « Ce pays est devenu une deuxième maison pour moi, et être l'entraîneur national me remplit de fierté ! » a écrit Rui Vitoria

« J'ai été chaleureusement accueilli par les joueurs et les 120 millions d'Égyptiens passionnés. Merci à tous les joueurs, au personnel d'entraîneurs, aux officiels, aux fans et à tous ceux qui font partie de ce voyage », a conclu le Portugais.

L'entraîneur portugais a signé un contrat de quatre ans avec l'Association égyptienne de football (EFA) en juillet 2022.