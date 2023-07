Congo-Brazzaville: Université Denis-Sassou-N'Guesso - Remise des diplômes aux premiers licenciés

Le président de la République, Denis Sassou N'Guesso, a patronné hier la cérémonie de remise des diplômes à la première promotion des licenciés de l'université éponyme située dans la commune de Kintélé, à environ 30 km au nord de Brazzaville.

Au total 306 licenciés ont été congratulés par le chef de l'Etat. Les statistiques affichées renseignent que la faculté des sciences appliquées a obtenu 161 admis sur 164 inscrits, soit 98,17% et l'institut supérieur des sciences géographiques, environnementales et de l'aménagement a enregistré 62 admis sur 77 inscrits, soit un taux de 80,51%. Quant à l'institut supérieur d'architecture, d'urbanisme, de bâtiments et des travaux publics, le taux de réussite est de 100% . « Toutes ces licences sont adossées au système LMD et vont être d'ici peu agréées par le Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur », a indiqué le Pr Ange Antoine Abéna, président de l'Université Denis-Sassou N'Guesso (UDSN).

Ces finalistes sont déjà expérimentés à la conception des plans architecturaux, la fabrication des piles, la conception des sites internet, le recyclage des déchets plastiques ainsi que la réalisation d'études d'impacts environnemental et social. « L'un de nos étudiants âgé dix-neuf ans est déjà recruté par une société de la place, deux autres ont été sélectionnés par l'Ecole d'architecture de Paris pour leurs études », a complimenté le Pr Ange Antoine Abéna.

%

Dans le cadre du recyclage et de l'invention, le président de l'UDSN a affirmé que ces étudiants ont mis au point une batterie pour l'éclairage des systèmes d'énergies solaires et un autre a réussi à transformer les sachets en pavés, les bouteilles et bouchons en poubelles. « Nous poursuivrons irréversiblement la marche vers les cimes du savoir, afin de doter la République du Congo du capital humain dont elle a besoin pour son développement », a souligné la ministre de l'Enseignement, de la Recherche scientifique et de l'Innovation, Delphine Edith Emmanuel.

Pour renforcer sa coopération dans le domaine de l'enseignement supérieur, l'UDSN coopère déjà avec l'Ecole d'architecture de Paris, avec l'Université des sciences de Tokyo et avec la Chine qui viendra installer un centre d'intelligence artificielle et un centre d'enseignement de l'agriculture. Les délégués des universités de Burkina-Faso, du Cameroun et de l'Afrique du Sud ont été présents à cette cérémonie.