Nigeria: Victor Osimhen - Rudi Garcia sème le doute autour de l'avenir de l'attaquant

Alors que Naples et l'agent de Victor Osimhen travaillent sur la prolongation du contrat de la star nigériane au Diego Maradona Stadium, son entraîneur vient faire des déclarations surprenantes.

Tout semblait finalement calme autour du mercato de cet été autour de Victor Osimhen après que le président de Naples a exigé environ 200 millions d'euros. Visiblement, rien n'est sûr, car l'attaquant de 24 ans peut quitter la Campanie selon Rudi Garcia.

« J'ai eu des sentiments positifs. Le groupe m'a impressionné et ça fait plaisir. Le premier objectif est de garder tous nos joueurs. Osimhen a un contrat et il est calme. J'espère qu'il restera, il a un contrat et tout le monde est calme, mais ne dites jamais jamais dans le football. Je suis confiant et il veut rester. », a déclaré l'entraîneur français à Il Corriere dello Sport selon Football Italia.

« C'est l'un des meilleurs attaquants et nous sommes heureux qu'il joue avec nous. J'ai parlé à tous les joueurs, y compris Victor. Ils travaillent tous dur et se concentrent sur l'entraînement avant le début de la saison, qui est proche », a poursuivi Rudi Garcia à propos du meilleur buteur de Serie A en 2022-23 et le contrat court jusqu'en juin 2025.