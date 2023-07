Afrique: L'Angola parmi les pays touchés par le changement climatique en Afrique

Caxito — L'Angola est l'un des pays d'Afrique subsaharienne qui souffrent le plus de l'impact du changement climatique et des phénomènes météorologiques extrêmes, a déclaré aujourd'hui, à Caxito, la directrice générale de l'Institut national de gestion de l'environnement, Hassana Octávio Lima.

Les inondations et la sécheresse sont les événements d'origine naturelle les plus importants dans le pays, a déclaré la responsable à l'ouverture d'un séminaire sur le plan de réponses rapides aux urgences environnementales promu par le Ministère de l'Environnement.

Elle a indiqué que l'ampleur et l'impact des catastrophes sur les vies, les moyens de subsistance et les écosystèmes sont en augmentation et compromettent le processus de développement mené par l'exécutif.

Selon elle, les pertes économiques dues aux catastrophes compromettent les efforts pour atteindre les objectifs de développement durable.

A son tour, le sous-gouverneur provincial de Bengo pour le secteur technique et les infrastructures, Edson da Cruz, a dit espérer que les participants achèvent le plan de réponse rapide afin que le pays soit préparé à d'éventuels événements et résolve les lacunes du système de santé humaine, animale et environnementale pour la surveillance et les réponses aux maladies.

A cet égard, le responsable a pointé le cas de la sécheresse dans le sud du pays et la pandémie de Covid-19.

Le séminaire sur le plan de réponse rapide aux urgences environnementales fait partie du projet de renforcement du système de santé « REDISSE IV Angola ».

L'objectif de la rencontre est d'élaborer un plan basé sur les principes de justice intergénérationnelle et le droit des générations présentes à répondre à leurs besoins sans nuire aux générations futures.

Pendant cinq jours, les participants passeront en revue les documents de base (législation, programmes et stratégies existantes dans le secteur environnemental national et international) et analyseront et discuteront les principaux événements environnementaux enregistrés en Angola au cours des dix dernières années.

Les directeurs des bureaux provinciaux de l'environnement, de la gestion des déchets et des services communautaires des provinces de Bengo, Luanda, Zaïre, Cabinda, Cunene, Huambo, Lunda Norte et les représentants des directions nationales des organes titulaires participent à la réunion.