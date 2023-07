Congo-Kinshasa: Mercato - Bakambu à Galatasaray, Elia desiré à Beziktas, Batubinsika Saint-Etienne, Nsakala en Suisse

Le mercato est mouvementé pour les footballeurs congolais à l'étranger. Quelques-uns ont changé de club pour mieux rebondir ou encore grappiller du temps de jeu.

Le feuilleton du mercato du côté congolais est certainement celui de Cédric Bakambu (42 sélections avec les Léopards de la République démocratique du Congo). Il est officiellement joueur du Galatasaray en Turquie où il a signé pour deux ans (jusqu'en 2025), avec un revenu annuel de 1,5 million d'euros. Parti joueur libre de l'Olympiakos de Pirée en Grèce après avoir fini meilleur buteur du championnat, il a dans un premier temps atterri à Al Nasr aux Emirats arabes unis où il a signé le 29 juin 2023. Mais il n'a fait qu'un mois au club émirati et n'a livré aucune rencontre avant d'exprimer son désir de revenir en Europe, notamment en Turquie, étant la priorité de Galatasaray à la recherche d'un buteur attitré.

« Un accord a été trouvé avec le footballeur professionnel Cédric Bakambu et son club Al Nasr concernant le transfert du joueur. Une indemnité de transfert nette de 700 000€ sera payée à l'ancien club du joueur », a communiqué le club stambouliote sur son compte Twitter officiel. « Nouveau défi pour moi ; très heureux de vous partager ma signature à Galatasaray. Merci pour tous vos messages, l'aventure continue », a pour sa part déclaré Cédric Bakambu sur ses réseaux sociaux. Le joueur formé à Sochaux en France, passé par Bursaspor en Turquie, Villareal en Espagne, Beijing Gouan en Chine, Marseille avant Olympiakos a passé avec succès sa visite médicale, a indiqué Galatasaray sur les réseaux sociaux. Il va donc rejoindre le groupe qui prépare le match contre Zalgiris Vilnius de Lituanie, le 25 juillet, en phase aller du deuxième tour préliminaire de la Ligue des champions. Dix ans après son passage à Bursaspor, l'attaquant de 32 ans retrouve la D1 Turque où évoluent ses compatriotes et coéquipiers en sélection Arthur Masuaku et Jackson Muleka (Beziktas), Arnaud Lusamba (Alanyaspor) et Gaetan Laura (Samsunspor), etc.

Alors qu'il a débuté la préparation avec Young Boys de Berne en Suisse en étant même buteur en match amicale de préparation, ailier international congolais Meschak Elia est convoité par Besiktas en Turquie. Le club turc aurait soumis une première offre de 5 millions d'euros à Young Boys. Les pourparlers seraient en cours, et les prochaines heures seront déterminantes pour l'ancien joueur de Mazembe, et dont le divorce avec le club de Lubumbashi avait été audacieux de sa part, ayant refusé d'intégrer Anderlecht pour prendre la direction de la Suisse.

Parti de Maccabi Haïfa en Israël après un prêt réussi, le défenseur central néo-international congolais Dylan Batubinsika n'a pas été conservé par Famalicao au Portugal. Il est reparti en prêt, cette fois-ci au club mythique français Saint-Etienne actuellement en Ligue 2. « Je suis fier de porter ces couleurs, celles de l'un des plus grands et emblématiques de France. J'ai hâte de découvrir Geoffroy-Guichard, le feu du Chaudron. J'ai fait mon chemin et je suis très heureux de revenir en France, à la maison, pour découvrir la Ligue 2 BKT », a confié le colosse né en France il y a 27 ans et formé au Paris-Saint- Germain, avant de fourbir ses armes à Antwerp en Belgique et ensuite à Famalicao au Portugal, avant de goûter à la Ligue des champions avec le club israélien de Maccabi Haïfa, ayant même affronté son club formateur. Batubinsika a signé chez les Verts pour deux saisons, à la grande satisfaction du club stéphanois, Laurent Batlles. « Dylan vient renforcer un secteur défensif qui avait besoin d'être étoffé. C'est un jeune joueur, mais qui est malgré tout expérimenté grâce à plusieurs saisons à l'étranger. On est content de pouvoir compter sur l'arrivée d'un profil comme le sien, avec de vraies valeurs athlétiques et de la vitesse », a-t-il affirmé.

Après avoir « galéré » depuis son départ de Besiktas en Turquie le 1er juillet 2022, le latéral gauche international Fabrice Nsakala (32 ans) vient de rebondir à Neuchâtel Xamas en D2 Suisse. Ancien joueur de Troyes, passé par Anderlecht en Belgique avec à son actif 354 matchs en professionnel pour 2 buts et 24 passes décisives, Fabrice Nsakala va donc retrouver l'aire de jeu et aider le club à, peut-être, retrouver l'élite du football après quelques saisons en D2.

L'on annonce le départ du milieu organisateur international (Léopards A'), Peter Mutumosi Zilu (24 ans) à Zed FC, club promu dans la D1 égyptienne. Il est sorti libre de V.Club où il a presté au cours de la dure saison 2022-2023 qui n'est jamais jusqu'à son terme. Mais sa saison a été bonifiée par une participation au Championnat d'Afrique des nations en Algérie ayant bénéficié de la confiance du sélectionneur Otis Ngoma Kondi. Mutumosi va découvrir un nouveau championnat, après ses passages en Belgique et en Arménie. Il va apporter sa technique et son intelligence de jeu à cette formation qui arrive dans l'élite du football du pays des pyramides.

Enfin, le jeune attaquant Samuel Essende Mbongu a quitté Caean (L2 France) pour Vizela (D1 Portugal), en prêt avec option d'achat. Il quitte la France, sa terre de naissance, pour la deuxième fois, il avait déjà fait une saison à Eupen (2018-2019) en Belgique. Il arrive à Vizela après 32 matchs livrés avec Caen pour 4 buts et 4 passes décisives.