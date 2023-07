Madagascar: Les étudiants en colère réclament le versement de leurs bourses

À Madagascar, ce 24 juillet 2023, des associations étudiantes ont exprimé leur colère concernant le non-versement des aides prévues pour de nombreux boursiers au cours des deux dernières années. Explications.

À Madagascar, après le ras-le-bol des enseignants-chercheurs de l'Université d'Antananarivo, le ministère de l'Enseignement supérieur fait face au mécontentement d'étudiants.

Alors que les enseignants-chercheurs ont suspendu leurs activités, avec trois journées « universités mortes » la semaine passée pour réclamer, notamment, le paiement de leurs heures complémentaires, les étudiants, eux, sont en effet montés au créneau le 24 juillet 2023 pour demander le règlement des bourses des deux dernières années universitaires encore impayées pour de nombreux étudiants.

Dans une déclaration commune, les présidents de neuf associations étudiantes indiquent donner 72 heures aux responsables du paiement des bourses pour satisfaire leurs revendications. Un problème récurrent qui pèse sur les études, témoigne Justin, en 3e année à la faculté des sciences : « Il y a le problème des indemnités des enseignants-chercheurs, la suspension des cours, le non-paiement des bourses. J'essaie de tenir. Mais, parfois, je suis vraiment découragé. J'ai des amis qui ont lâché en plein milieu de l'année à cause de tout ça. »

%

Les bourses sont comprises entre 25 000 et 45 000 ariary par mois en fonction de l'année d'étude, soit entre 5 et 9 euros. Les étudiants demandent aussi que des mesures soient prises pour améliorer la sécurité dans l'enceinte de l'Université d'Antananarivo, mais aussi pour réhabiliter les infrastructures et mettre fin aux coupures d'électricité.

« Ces problèmes de bourses et d'infrastructures se répètent chaque année »

« La plupart des étudiants ont besoin de ces bourses pour acheter leurs fournitures parce que leurs parents ne peuvent pas les aider, souligne Jean, étudiant en droit. À côté de ça, il n'y a pas assez de chaises dans les salles. Il manque aussi des salles de classe et on doit attendre la fin d'un cours pour commencer le nôtre. On dit toujours que les étudiants sont l'avenir du pays mais ces problèmes de bourses et d'infrastructures se répètent chaque année ».

Contactée, la communication du ministère de l'Enseignement supérieur signale que le calendrier du paiement des bourses a été élaboré ce 24 juillet. Une réunion avec le ministère du Développement numérique et celui des Finances doit avoir lieu pour mettre en oeuvre le processus de paiement, précise-t-elle.