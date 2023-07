Guinée: Procès du massacre du 28-Septembre - Une audience centrée sur le capitaine Paul Mansa Guilavogui

En Guinée, des victimes du massacre du 28 septembre 2009 ont défilé à la barre lors de l'audience du 24 juillet 2023 pour témoigner contre le capitaine Paul Mansa Guilavogui. Récit.

En Guinée, le procès des événements douloureux du 28 septembre 2009 s'est poursuivi devant un tribunal criminel à Conakry, ce 24 juillet 2023. Une dizaine d'accusés, dont l'ex-chef de la junte d'alors, le capitaine Moussa Dadis Camara, sont toujours dans le box des accusés. Mais, l'audience a été marquée par les accusations des victimes, qui ont mis en cause le capitaine Paul Mansa Guilavogui.

Leur ballet s'est poursuivi ce lundi devant le tribunal criminel de Dixinn, sous les regards indiscrets de leurs bourreaux. Une victime de coups et blessures volontaires, séquestration et tortures morales portées, selon elle, par Paul Mansa Guilavogui, a expliqué avoir été, comme beaucoup d'autres, retenue contre son gré dans un camp militaire dans la presqu'île de Kaloum.

Maître Moussa Diakité, l'avocat de Paul Mansa Guilavogui, réfute : « Paul Mansa est effectivement poursuivi pour tortures, séquestration. Pour l'instant, nous ne pouvons pas conclure que Paul Mansa a émis une quelconque torture ou il a émis une quelconque séquestration ou un quelconque enlèvement. »

Maître Halimatou Camara, avocate des parties civiles, soutient, elle, que le récit de la victime est très clair : « Les déclarations de cette partie civile ne viennent que corroborer les faits et il n'est pas le premier à dire qu'il a été au camp Koundara, qu'il a été torturé et qu'il a subi des sévices de la part de monsieur Paul Mansa Guilavogui. »

Pour sa part, Ibrahima Diallo, couturier de son état, a annoncé au cours de son audition avoir été battu au sortir du Stade du 28-Septembre de Conakry par des militaires, entrainant chez lui une incapacité de travail de plusieurs mois. « On m'a fait tomber dans le stade, a-t-il assuré. Ils sont montés sur mon corps. J'ai eu des problèmes sur mon pied et mon dos, ce qui fait que la douleur me fatigue beaucoup. Même pour dormir, ce sont des problèmes ».

Après cette semaine, le capitaine Moussa Dadis Camara et ses co-accusés attendront encore deux mois pour revenir à la barre pour cause de vacances judiciaires.

Pour rappel, au moins 156 personnes avaient été tuées et des centaines d'autres blessées et au moins 109 femmes été violées le 28 septembre 2009 et les jours suivants, selon le rapport d'une commission d'enquête internationale mandatée par l'ONU. Le procès historique de ce massacre s'est ouvert le 28 septembre 2022.