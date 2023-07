Sénégal: Football - Ismaïla Sarr à l'OM, l'occasion de devenir grand en Ligue 1

L'OM a officialisé l'arrivée d'Ismaïla Sarr dans la nuit du lundi au mardi 25 juillet. À Marseille, le Sénégalais bénéficiera à la fois d'espace et d'un cadre pour grandir. Quatre ans après son départ de Rennes, à 25 ans, il a l'opportunité de devenir un crack du championnat de France.

Après quatre saisons à Watford, Ismaïla Sarr est de retour en ligue 1. L'Olympique de Marseille a officialisé son arrivée tard dans la soirée, lundi 24 juillet. L'attaquant s'est engagé avec le club phocéen pour une durée qui n'a pas encore été révélée, en échange d'environ 13 millions d'euros. Après la signature de Pierre-Emerick Aubameyang au poste d'attaquant de pointe, ce nouveau renfort est plus que bienvenu dans un secteur qui manquait encore d'épaisseur.

Marcelino, le nouvel entraîneur en provenance de l'Athletic Bilbao, est friand d'éléments virevoltants sur les ailes, dans un 4-4-2 classique. « Il faudra faire quelques changements dans l'effectif, s'était prononcé le technicien brésilien en conférence de presse. On en discute depuis un moment. Quand on voit ce qu'il y avait l'an dernier, la structure était différente. On veut des joueurs de côtés pour attaquer les espaces ». Avec Sarr, il devrait être servi. Dribbles, vitesse et percussion figurent en bonne place dans son registre et l'ont rendu bankable en Angleterre.

L'occasion de grandir en France

Le Sénégalais connaît bien la Ligue 1, et les suiveurs assidus du championnat de France le connaissent bien également. Le champion d'Afrique a été très séduisant à Metz lors de la saison 2016/2017, a ensuite explosé à Rennes avant d'attirer l'attention, en 2019, des dirigeants de Watford qui lui ont fait traverser la Manche pour environ 30 millions d'euros. De retour en terrain conquis, il disposera d'abord de la confiance de l'entraîneur puisque Marcelino semble avoir choisi sa venue. Ainsi que des coudées franches pour évoluer sereinement, puisqu'il souffrira modérément de la concurrence dans son rôle sur les ailes.

De quoi démarrer fort et dépasser le plafond de verre auquel il s'est cogné outre-Manche. Dans une équipe comme Watford, avec laquelle il a fait le yoyo entre la Premier league et la Championship, Sarr n'a jamais vraiment fait démonstration de son talent. Et n'a d'ailleurs jamais inscrit plus de cinq buts dans une saison dans l'élite anglaise. À l'OM, bien plus dominant en France que les Hornets ne le sont en Angleterre, ce devrait être une autre histoire. Au sein d'un effectif qui aura plus le ballon, devant un public qui donne de la passion et de la folie autant qu'il en réclame, à 25 ans, le Sénégalais aura l'opportunité de prendre une nouvelle dimension.