Ile Maurice: Désinfection des écoles achevée à plus de 70 %

La MBC a ouvert son journal télévisé sur le lancement d'une réunion préparatoire de trois jours de la 4e Conférence internationale des petits États insulaires en développement (PEID) pour la région Atlantique.

Le Premier ministre, Pravind Jugnauth, accompagné du ministre des Transports terrestres et du métro léger, aussi ministre des Affaires étrangères, de l'Intégration régionale et du Commerce international, Alan Ganoo, et du sous-secrétaire général des Nations unies (ONU) chargé des affaires économiques et sociales, Li Junhua, ainsi que d'autres personnalités, assistaient à l'événement.

Dans son discours, le Premier ministre a souligné l'importance cruciale pour les PEID d'accéder à un meilleur financement de développement concessionnel afin d'accélérer la réalisation des objectifs de développement durable (ODD). Il a insisté sur la nécessité d'un système financier mondial adapté à la réalité des PEID et capable de mobiliser de nouvelles ressources pour le climat. Pravind Jugnauth a déclaré que l'accès au financement climatique devrait être amélioré et facilité pour les PEID, car c'est essentiel pour leur survie et pour progresser vers les ODD. Le deuxième sujet du JT était la rencontre entre le Premier ministre et Li Junhua, qui a souligné que cette réunion cordiale a été l'occasion de discuter de questions urgentes sur les PEID .que la communauté internationale doit aborder.

Par ailleurs, la MBC a diffusé un reportage sur la désinfection des établissements scolaires du pays en raison de la présence de punaises. Environ 270 écoles primaires et secondaires sont concernées par cette opération, qui a débuté le 17 juillet et qui est achevée à plus de 70 %. Cette démarche vise à assurer le bien-être et la sécurité des élèves. Le contrat pour ces opérations a été attribué à Mauri-Facilities Management Co Ltd, et environ 80 personnes ont reçu une formation du ministère de l'Agro-industrie à cet effet.