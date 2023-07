Afrique: Boxe l Championnats d'Afrique 2023 - Huit Mauriciens en lice à Yaoundé

La sélection nationale de boxe pour les Championnats d'Afrique 2023 quitte Maurice cet après-midi. Les boxeurs Fabrice Valérie, Kewell Frontin, Niven Chemben, Ziggy Agathe, Richarno Colin, Jordy Vadamootoo, Merven Clair et Emmanuel Antalika se rendent au Cameroun. Les huit boxeurs sont accompagnés du directeur technique national, Roberto Ibanez Chavez, et de l'entraîneur Josian Lebon. La compétition sera lancée jeudi avec les quarts de finale.

«L'équipe est bien. Le niveau s'annonce relevé au Cameroun», annonce Roberto Ibanez Chavez. Cette année, deux jeunes, Kewell Frontin (18 ans) et Fabrice Valérie (21 ans), feront une première sortie sur le continent. «Les deux sont des jeunes prometteurs. Ce n'est pas un hasard s'ils font partie du groupe. Vous allez beaucoup entendre parler d'eux lors des prochaines années», assure le technicien.

Kewell Frontin représentera Maurice chez les -54 kg. Son patronyme est très connu dans le milieu de la boxe car Giovanni Frontin est son père. Ce dernier avait été sacré champion d'Afrique chez les -60 kg en 2001. «La boxe est une histoire de famille mais je veux, personnellement, faire mes preuves. Je me suis beaucoup entraîné pour intégrer la sélection et je vais tout faire pour démontrer que je mérite la confiance placée en moi», dit le boxeur. Fabrice Valérie est aussi déterminé à bien faire lors de cette première participation. «Il y a un énorme travail qui a été fait durant les derniers mois. Et l'objectif fixé est de revenir avec une médaille. L'équipe est là pour me soutenir au cours de cette première expérience», dit-il.

%

Ils seront encadrés par les plus expérimentés comme Jordy Vadamootoo, Merven Clair ou encore Richarno Colin. Ce dernier garde son étendard de capitaine et part au Cameroun pour défendre son titre de champion d'Afrique des -63,5 kg. «Tous les boxeurs sélectionnés ont un objectif commun qui est celui de bien faire. Il y a aussi un excellent esprit d'équipe», commente Richarno Colin. Merven Clair, médaillé d'argent chez les -71 kg en 2022, abonde dans le même sens. «Nous avons été très bien encadré lors de la préparation. L'équipe des entraîneurs composée de Richard Sunee, Bruno Julie et des deux entraîneurs qui nous accompagnent ont fait un excellent boulot. Maintenant, c'est d'appliquer en compétition ce qu'on nous a appris à l'entraînement», déclare Merven Clair.

Le champion d'Afrique 2017, Jordy Vadamootoo, fait aussi partie de l'escouade. Après une première couronne chez les -56 kg, il vise un nouveau titre chez les -67 kg. «Cela fait plusieurs années que j'attends d'avoir l'opportunité de boxer de nouveau au niveau continental. Je suis déterminé à me faire un nom dans ma nouvelle catégorie.»

Ziggy Agathe souhaite, lui, faire mieux que les quarts de finale atteints en 2022 chez les -60 kg. «L'objectif de tout compétiteur est de faire mieux à chaque nouvelle tentative. Après ma première participation l'année dernière, je souhaite, donc, cette fois me retrouver sur le podium», dit-il. Ziggy Agathe et Emmanuel Antalika avaient découvert le niveau continental chez les jeunes lors des Championnats d'Afrique de la catégorie d'âge en 2018. Les deux n'étaient pas revenus avec des médailles mais Emmanuel Antalika avait fait un nouvel essai lors des Jeux africains de la jeunesse en juillet de la même année. Il était revenu avec le bronze.

L'année dernière en avril, Emmanuel Antalika, Ziggy Agathe et Niven Chemben faisaient partie de l'équipe qui était en compétition à Kinshasa pour les Championnats d'Afrique de la zone 3. «Je connais le milieu. Je pense que ce sont les mêmes boxeurs rencontrés chez les jeunes qui vont être au Cameroun», dit-il. Après les Jeux du Commonwealth (2022) et les Championnats du monde (2021), Niven Chemben participe pour la première fois aux Championnats d'Afrique. «J'ai pu avoir de bons combats lors de la préparation à La Réunion (NdlR : 5 au 9 juillet). J'ai un bon feeling pour ces Championnats d'Afrique», lâche-t-il.

Afin de s'assurer que les meilleurs boxeurs du continent africain répondent présent, l'Association internationale de boxe met un million de dollars en jeu. De ce fait, les médaillés d'or de cette compétition empocheront USD 15 000. Une médaille d'argent vaut USD 10 000 alors que les deux médaillés de bronze de chaque catégorie recevront USD 5 000 chacun. Les boxeurs classés de la cinquième à la huitième place recevront USD 1 250 chacun.

La cérémonie d'ouverture des Championnats d'Afrique 2022 est prévue demain. «J'attends une bonne prestation de nos boxeurs au Cameroun. Que chacun donne le meilleur sur le ring pour obtenir d'excellents résultats. Ce tournoi revêt une importance particulière pour nos boxeurs, notamment pour Richarno Colin et Merven Clair, à l'approche du tournoi de qualification pour les Jeux olympiques de Paris», a déclaré le président de l'AMB, Pascal Telvar. Les combats devraient être lancés, jeudi, au palais polyvalent des sports de Yaoundé. La dernière journée de compétition est prévue pour le 5 août.

La délégation

Les boxeurs : Fabrice Valerie (-51 kg), Kewell Frontin (-54 kg), Niven Chemben (-57 kg), Ziggy Agathe (-60 kg), Richarno Colin (-63,5 kg), Jordy Vadamootoo (-67 kg), Merven Clair (-7 kg), Emmanuel Antalika (-86 Kg)

Entraîneurs : Roberto Ibanez Chavez, Josian Lebon